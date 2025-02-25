Sinop'ta 5 Katlı Apartmanda Korkutan Yangın

Yangın, Sinop Zeytinlik Mahallesi'nde Gülbahar Sokak’ta saat 13.40 sıralarında meydana geldi. 5 katlı bir apartmanın üçüncü katında çıkan yangın, mahallede paniğe yol açtı. Balkonda başlayan yangını fark eden çevre sakinleri durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine hızla polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sinop itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni henüz netlik kazanmazken, olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldığı öğrenildi.





Kaynak: İHA