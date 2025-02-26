Dubai Çikolatasının Pabucunu Dama Attı, İçinde Kahvaltılık Var Böylesi Hiç Görülmedi

6 Şubat depremlerinde felaketi yaşayan Hatay’da lise öğrencileri ürettikleri zeytinli ve kabaklı çikolata ile dikkatleri üzerine çekti. Yöre lezzetlerini herkese duyuran öğrencilerin çikolataları büyük ilgi gördü.

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Hatay’ın Samandağ ilçesinde daha önce viral olan Dubai çikolatasını kendi atölyelerinde üreterek satışa sunan Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, yeni bir lezzete daha imza attı.

KABAKLI ÇİKOLATAYA YOĞUN İLGİ

12 öğrenci, büyük ilgi gören Dubai çikolatalarının ardından şimdi de kendi yörelerine özel zeytinli ve kabaklı çikolata yaptı.

Dubai Çikolatasının Pabucunu Dama Attı, İçinde Kahvaltılık Var Böylesi Hiç Görülmedi - Resim : 1

Zübeyde Hanım'ın kısaltması olarak kullandıkları 'Zülha' markasıyla üretim yapan öğrencilerin yeni ürettikleri bu çikolatalar da yoğun ilgi gördü.

Dubai Çikolatasının Pabucunu Dama Attı, İçinde Kahvaltılık Var Böylesi Hiç Görülmedi - Resim : 2

'30 ÖĞRENCİMİZE İSTİHDAM PLANLIYORUZ'

Okul Müdürü Naim Haskioğlu, çikolata üretimi için atölye kurduklarını belirterek şunları söyledi: Öğrencilerimizin mezun olduktan sonra neler yapabileceğini geliştirmeye çalışıyoruz. Bu bağlamda Zülha markasını oluşturduk. Amacımız, ulusal anlamda bir marka oluşturup, mezun öğrencilerimize istihdam ve bu bağlamda bir başarı sağlamak. Çikolata üreterek ilk başta 30 mezun öğrencimize istihdam planlıyoruz.

Dubai Çikolatasının Pabucunu Dama Attı, İçinde Kahvaltılık Var Böylesi Hiç Görülmedi - Resim : 3

İçinden Çıkanı Affetmediler: Türkiye'de Kapış Kapış Giden Dubai Çikolatası Sınırdan Döndüİçinden Çıkanı Affetmediler: Türkiye'de Kapış Kapış Giden Dubai Çikolatası Sınırdan DöndüDünya

Tüm Dünya Bu Lezzetin Peşindeydi... Dubai Çikolatası Mercek AltındaTüm Dünya Bu Lezzetin Peşindeydi... Dubai Çikolatası Mercek AltındaGüncel

Kaynak: DHA

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