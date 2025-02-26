Doğal Gazdan Zehirlenen 3 Kişi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde doğal gazdan zehirlenerek hayatını kaybeden aynı aileden üç kişi, düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

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Doğal Gazdan Zehirlenen 3 Kişi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Ahmet Efendi Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ayşe Aktaş (72), eşi Halim Aktaş (74) ve oğulları Hakan Aktaş (43), Karşıyaka Mezarlığı’nda defnedildi.

EVDE CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU

Yenimahalle ilçesi İvedik Caddesi’nde bulunan evde yaşayan Aktaş ailesinden haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. Savcılıktan alınan iznin ardından eve giren polis ekipleri, üç kişinin cansız bedenine ulaştı.

DOĞAL GAZ KAÇAĞI TESPİT EDİLDİ

Olay yerine sevk edilen Başkent Gaz ekiplerinin yaptığı incelemede, binada doğal gaz kaçağı tespit edildi. Bunun üzerine bina sakinleri tahliye edilirken, yapı mühürlendi.

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Kaynak: AA

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Ankara doğal gaz
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