Doğal Gazdan Zehirlenen 3 Kişi Son Yolculuğuna Uğurlandı
Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde doğal gazdan zehirlenerek hayatını kaybeden aynı aileden üç kişi, düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.
Ahmet Efendi Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ayşe Aktaş (72), eşi Halim Aktaş (74) ve oğulları Hakan Aktaş (43), Karşıyaka Mezarlığı’nda defnedildi.
EVDE CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU
Yenimahalle ilçesi İvedik Caddesi’nde bulunan evde yaşayan Aktaş ailesinden haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. Savcılıktan alınan iznin ardından eve giren polis ekipleri, üç kişinin cansız bedenine ulaştı.
DOĞAL GAZ KAÇAĞI TESPİT EDİLDİ
Olay yerine sevk edilen Başkent Gaz ekiplerinin yaptığı incelemede, binada doğal gaz kaçağı tespit edildi. Bunun üzerine bina sakinleri tahliye edilirken, yapı mühürlendi.
Kaynak: AA
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