5 Bin 300 Yıllık Gizemli Sır Çözülmeyi Bekliyor: Bilen 36 Milyon Lira Ödül Alacak

İNDUS VADİSİ UYGARLIĞI VE GİZEMLİ ÇÖKÜŞÜ

Harappan olarak da bilinen İndus Vadisi uygarlığı, günümüz Kuzey Hindistan ve Pakistan sınırları içinde yaklaşık 5 bin 300 yıl önce gelişmiş ve dünyanın en eski şehir toplumlarından biri olarak kabul ediliyordu. Bu uygarlık, tarım ve ticaretle geçimini sağlıyordu. Ancak, uygarlığın aniden çökmesinin sebepleri hâlâ bilinmemekte. Savaş, doğal felaketler ya da diğer faktörlerin etkili olduğu düşünülse de, bu konuda kesin bir kanıt bulunmuş değil.