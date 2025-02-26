5 Bin 300 Yıllık Gizemli Sır Çözülmeyi Bekliyor: Bilen 36 Milyon Lira Ödül Alacak
Hindistan’ın güneydoğusunda yer alan Tamil Nadu eyaleti, 5 bin 300 yıl öncesine ait İndus Vadisi uygarlığının gizemli yazısını çözebilecek kişiye 960 bin euro (yaklaşık 36 milyon Türk Lirası) ödül vereceğini açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Bu heyecan verici duyuru, Tamil Nadu Başbakanı MK Stalin’in, İndus sembollerinin yerel çömleklerde bulunan yazılarla benzerliğini gösteren bir araştırmanın ardından yapıldı. Tamil Nadu hükümeti, yazının çözülmesi halinde elde edilecek bilgilerin, İndus Vadisi uygarlığına dair önemli sırları gün yüzüne çıkaracağına inanıyor.
İNDUS VADİSİ UYGARLIĞI VE GİZEMLİ ÇÖKÜŞÜ
Harappan olarak da bilinen İndus Vadisi uygarlığı, günümüz Kuzey Hindistan ve Pakistan sınırları içinde yaklaşık 5 bin 300 yıl önce gelişmiş ve dünyanın en eski şehir toplumlarından biri olarak kabul ediliyordu. Bu uygarlık, tarım ve ticaretle geçimini sağlıyordu. Ancak, uygarlığın aniden çökmesinin sebepleri hâlâ bilinmemekte. Savaş, doğal felaketler ya da diğer faktörlerin etkili olduğu düşünülse de, bu konuda kesin bir kanıt bulunmuş değil.
İNDUS YAZISININ ÇÖZÜLMESİ
Günümüze kadar ulaşan İndus yazısı, yaklaşık 4 bin kısa yazıttan oluşuyor ve genellikle küçük objeler üzerine kazınmış. Bu yazı, bilinmeyen bir dile ait olup, çözülmesi halinde, medeniyetin tarihi ve kültürü hakkında çok daha fazla bilgi edinilmesi bekleniyor.
İndus yazısının çözülmesi konusunda birçok teori öne sürülüyor. Bazı araştırmacılar, yazının erken dönem Brahmi alfabesi, Hint-Aryan dilleri ya da Sümerce ile bağlantılı olabileceğini iddia ediyor. Ancak, bugüne kadar yapılan çabalar tam anlamıyla başarılı olamadı. Tamil Nadu hükümetinin sunduğu 960 bin euroluk ödül, bilim insanları için büyük bir teşvik oluşturuyor. Yine de uzmanlar, yazının çözülmesinin oldukça zor olduğuna dikkat çekiyor.