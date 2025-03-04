Hakim ve Savcı Atamaları Resmi Gazete'de

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nda (HSK) çeşitli derecelerdeki görev sürelerini tamamlayan adli yargı hakimi, Cumhuriyet başsavcısı ve savcıları ile idari yargı hakimlerine dair atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kararname ile 255 hâkim ve savcının yeni görev yerleri belirlendi.

Terfi listesine göre, Yargıtay ve Danıştay üyelikleri başta olmak üzere, birçok kritik göreve yeni isimler atandı. Ayrıca, bölge adliye ve idare mahkemelerinde görev yapan hakimler de önemli ölçüde terfi aldı.

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Kaynak: Haber Merkezi