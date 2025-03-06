Sinop'ta Heyelan! 3 Ev Yıkıldı, 4 Kişi Enkaz Altından Çıkarıldı

Sinop'un Türkeli ilçesinde heyelan meydana geldi. Büyük korku yaratan heyelanda 3 ev ve 1 samanlık yıkıldı. Olay yerine sevk edilen ekipler, 4 kişiyi yaralı olarak kurtardı.

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Gece saatlerinde Sinop'un Türkeli ilçesinde yer alan Düz köyde yaşanan heyelan, büyük çapta hasara yol açtı. İlk belirlemelere göre 3 ev ve 1 samanlık zarar gördü. Heyelan ihbarı üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

4 KİŞİ ENKAZDAN ÇIKARILDI

Ekipler, heyelanın etkilediği evlerden birinde mahsur kalan Milkeza Öztürk ile Yakup Öztürk’ü yaralı olarak çıkardı. Yaklaşık 3 saat süren yoğun çalışmaların ardından göçük altında kalan Mesut Kaya ve eşi Fatma Kaya’ya da ulaşıldı. Enkaz altından çıkarılan Kaya çifti ile Milkeza Öztürk, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Hafif yaralanan Yakup Öztürk ise sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ayakta tedavi edildi.

Sinop'ta Heyelan! 3 Ev Yıkıldı, 4 Kişi Enkaz Altından Çıkarıldı - Resim : 1

VALİ ÖZARSLAN'DAN AÇIKLAMA

Heyelanın ardından bölgeye gelen Sinop Valisi Mustafa Özarslan, olay yerinde incelemelerde bulundu. Saat 23.41’de 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen ihbar üzerine ekiplerin hızla harekete geçtiğini belirten Özarslan, şu ifadeleri kullandı:

"Heyelanın ardından ekiplerimiz hemen bölgeye sevk edildi. UMKE, itfaiye, belediye ve jandarma birimleri koordineli şekilde çalıştı. Aynı zamanda İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya’nın talimatıyla Samsun ve Kastamonu’dan 20 kişilik AFAD kurtarma ekipleri de desteğe geldi. Enkaz altında kalan vatandaşlarımızla iletişim sağlanarak titiz bir kurtarma operasyonu yürütüldü. Şu anda göçük altında kalan kimse yok. Çalışmalarımız aralıksız devam ediyor."

Sinop'ta Heyelan! 3 Ev Yıkıldı, 4 Kişi Enkaz Altından Çıkarıldı - Resim : 2

GİRİŞ ÇIKIŞLAR YASAKLANDI

Jandarma ekipleri, bölgedeki risk devam ettiği için heyelan alanına giriş ve çıkışları yasakladı. Yıkılan evlerin yanında bulunan bir başka yapı da tedbir amaçlı boşaltıldı.

Öte yandan, afet bölgesi dronla görüntülenerek hasarın boyutu tespit edilmeye çalışıldı. Yetkililer, bölgede zemin etüdü yaparak benzer risklere karşı önlem alacaklarını belirtti.

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Kaynak: AA-DHA-İHA

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