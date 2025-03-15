Bakan Göktaş'tan Sosyal Medyaya Yaş Sınırı Mesajı: 'Bu Yıl İçinde...'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu’ndan sonra açıklamalarda bulundu. Göktaş, burada yaptığı açıklamalarda 16 yaş altındaki çocuklara sosyal medyanın sınırlandırmasına yönelik çalışmalara yönelik soruyu da yanıtladı.

Göktaş, dijital bağımlılıkla mücadele konusunda çalıştıklarını belirtirken, benzer kaygıların dünya genelinde de yaşandığını söyledi ve “Çocuklarımızı korumak için araştırmalarımızı yaptık, diğer ülkelerdeki uygulamaları inceledik. Çalıştaylar düzenledik akademisyenlerle, çocuklarla, ailelerle, sosyal medya platformlarının temsilcileriyle bir araya geldik. Bu kapsamda 13 yaşa kadar olan çocuklarımız için ayrı, 13-16 yaş grubunda olan çocuklarımız için de ayrı olmak üzere, 2 aşamalı bir düzenleme hayata geçirmeyi planlıyoruz” diye konuştu.

Çalışmanın bu yıl içinde Meclis’e sunulmasının planlandığını belirten sosyal medya platformlarının da belli yükümlülükleri yerine getirmesi gerektiğini söyleyen Göktaş, “Bu düzenlemeler için onlara da belli bir süre vereceğiz. Dolayısıyla bir yıl içinde bu düzenlemeyi hayata geçirmeyi planlıyoruz” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi