Emekli Öğretmene Market Deposunda Dehşeti Yaşattı, Her Detayı Tüyler Ürpertici

Denizli’de marketten aldığı mandalinaları kuru olduğu gerekçesiyle iade etmek isteyen emekli öğretmen, depo sorumlusu tarafından darp edildi. Emekli öğretmeni market deposuna kilitleyen kişi öğretmeni tacizle suçladı. İşte çarpıcı olayın detayları…

Emekli Öğretmene Market Deposunda Dehşeti Yaşattı, Her Detayı Tüyler Ürpertici

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Sırakapılar Mahallesi'nde bir marketten alışveriş yapan 67 yaşındaki emekli öğretmen Şevket Kaya, marketten aldığı mandalinaları kuru olması sebebiyle iade etmek istedi.

Emekli Öğretmene Market Deposunda Dehşeti Yaşattı, Her Detayı Tüyler Ürpertici - Resim : 1

İddiaya göre, kasiyerden olumsuz cevap alan emekli öğretmen, depo sorumlusu ile görüştü. Sorumlunun iadeyi reddetmesi sonrasında ikili arasında tartışma çıktı. Kadın depo sorumlusu, yaşlı adamı yüzü ve göğsünden tırmalayarak yaraladı ardından depoya kilitledi.

TACİZ SUÇLAMASI

Emekli öğretmen polise yapılan ihbar sonrasında gözaltına alındı. Depo sorumlusu kadın yaşlı adamı taciz suçlamasıyla şikayetçi oldu. Her iki tarafında birbirinden şikayetçi olduğu olayla ilgili olarak adli işlem başlatıldı.

Emekli Öğretmene Market Deposunda Dehşeti Yaşattı, Her Detayı Tüyler Ürpertici - Resim : 2

'YERE YATIRIP, ELİMİ ISIRDI, YÜZÜMÜ ÇİZDİ'

Emekli öğretmen Şevket Kaya, yaşadıklarını şöyle anlattı:

Kasiyer kız geri alamayacağını söyledi. Market sorumlusu ile görüşmek istedim ama kimse ilgilenmedi. Ben de depo bölümüne gittim. ‘Ben buranın müdürüyüm' diyen bir kız üzerime saldırdı. Bana birkaç kez vurdu.

Kalp ve tansiyon hastası olduğum için halim kalmadı. Beni yere yatırıp, elimi ısırdı, yüzümü çizdi. Kapıyı üzerime kilitleyip dışarı çıkıp, polis çağırmışlar. Polis geldi, ben suçlu duruma düştüm. Ben cinsel tacizde bulunmuşum, şaşırdım. Ben dayak yiyorum, ellerimi tutmuş ben nasıl taciz edeyim. Hem dayak yedim hem de suçlu duruma düştüm.

Emekli Öğretmene Market Deposunda Dehşeti Yaşattı, Her Detayı Tüyler Ürpertici - Resim : 3

Kaynak: İHA

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