Meteoroloji Eskişehir İçin Tarih Verdi, Sağanak Yağış Geliyor

Eskişehir Valiliği, meteorolojik uyarı yayımladı. Uyarıda 18 Mart 2025 Salı gününden itibaren hava sıcaklıklarının düşeceği ve soğuk, yağışlı havanın etkili olacağı belirtildi.

Valilik, 18 Mart’tan itibaren Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı havanın etkisiyle hava sıcaklıklarının 10 ila 15 derece azalacağını ve mevsim normallerinin altına ineceğini belirtti.

SICAKLIK 13 DERECE OLACAK

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Çarşamba gününden itibaren ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı ifade edildi. Hâlen mevsim normallerinin 13 ila 15 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının ani düşüşle birlikte tarımsal faaliyetlerin olduğu bölgelerde zirai don tehlikesine neden olabileceği kaydedildi.

Kaynak: İHA