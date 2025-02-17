Soruşturmayı Yürüten Diyanet Müfettişi Görevden Alındı

Söylemleriyle büyük tepki çeken Vaiz Halil Konakçı hakkında Bağımsız Milletvekili Ümit Dikbayır'ın şikayeti üzerine Diyanet harekete geçmiş ve soruşturma başlatmıştı. Bu gelişmeden birkaç gün sonra ise Diyanet İşleri Başkanlığı müfettişleri, görevden alındı.

DİKBAYIR'DAN TEPKİ

Sosyal medya hesabından yaşananlara tepki gösteren bağımsız Milletvekili Ümit Dikbayır, "Müfettişi görevden almakta gösterdiğiniz hızlı refleksi, Halil Konakçı’yı görevden almakta gösteremediniz!" ifadelerini kullandı.

OCAK AYINDA DA ŞİKAYETTE BULUNMUŞTU

Dikbayır, Konakçı hakkında Ocak ayında da 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve milli değerlerimizi aşağılama' suçlarından savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

Müfettişi görevden almakta gösterdiğiniz hızlı refleksi, Halil Konakçı’yı görevden almakta gösteremediniz!@diyanetbasin pic.twitter.com/ETNAXYTPqn — Ümit Dikbayır (@UmitDikbayir) February 17, 2025

Kaynak: Haber Merkezi