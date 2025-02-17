Soruşturmayı Yürüten Diyanet Müfettişi Görevden Alındı

Söylemleriyle büyük tepki çeken Halil Konakçı hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı soruşturma açmıştı. Bağımsız Milletvekili Ümit Dikbayır'ın şikayeti üzerine açılan soruşturmayı yürüten Diyanet İşleri müfettişi görevden alındı. Sosyal medya hesabından tepki gösteren Dikbayır, "Müfettişi görevden almakta gösterdiğiniz hızlı refleksi, Halil Konakçı’yı görevden almakta gösteremediniz!" açıklamasında bulundu.

Tuğçenur Acar Tuğçenur Acar
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Soruşturmayı Yürüten Diyanet Müfettişi Görevden Alındı

Söylemleriyle büyük tepki çeken Vaiz Halil Konakçı hakkında Bağımsız Milletvekili Ümit Dikbayır'ın şikayeti üzerine Diyanet harekete geçmiş ve soruşturma başlatmıştı. Bu gelişmeden birkaç gün sonra ise Diyanet İşleri Başkanlığı müfettişleri, görevden alındı.

Soruşturmayı Yürüten Diyanet Müfettişi Görevden Alındı - Resim : 1

DİKBAYIR'DAN TEPKİ

Sosyal medya hesabından yaşananlara tepki gösteren bağımsız Milletvekili Ümit Dikbayır, "Müfettişi görevden almakta gösterdiğiniz hızlı refleksi, Halil Konakçı’yı görevden almakta gösteremediniz!" ifadelerini kullandı.

OCAK AYINDA DA ŞİKAYETTE BULUNMUŞTU

Dikbayır, Konakçı hakkında Ocak ayında da 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve milli değerlerimizi aşağılama' suçlarından savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

Diyanet, Halil Konakçı Hakkında Soruşturma BaşlattıDiyanet, Halil Konakçı Hakkında Soruşturma BaşlattıGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

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Ümit Dikbayır Diyanet Diyanet İşleri Başkanlığı Halil Konakcı
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