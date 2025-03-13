'Yaren Leylek'i Endişeli Bekleyiş

14 yıldır Bursa’nın Karacabey ilçesinde balıkçı Adem Yılmaz’ı ziyaret eden Yaren leyleğin bu yıl geç kalması endişelendirdi. Adem Yılmaz ve Yaren leyleğin hikayesini dünyaya tanıtan Alper Tüydeş, “Her leylek sürüsü içinde 'Yaren de var mıdır acaba' diye ümitle bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Afrika’dan Anadolu, Balkanlar ve Avrupa ülkelerindeki yuvaların göçü başlarken, gözler bu yıl da Yaren leyleki aradı. Önceki yıllarda en erken 26 Şubat, en geç 15 Mart'ta Bursa Karacabey'deki yuvasına gelen ve her yıl balıkçı Adem Yılmaz'ın teknesindeki fotoğraf ve görüntüleriyle tüm Türkiye'nin tanıdığı Yaren leyleğin bu yıl geç kalması, tedirginlik yarattı.

Milyonlarca seveni bulunan Yaren leylek için heyecan dorukta bekleyiş sürerken, Martın 15'ine kadar beklediklerini ifade eden Alper Tüydeş, “Ondan sonra daha gergin şekilde ümit etmeye devam edeceğiz. Kendimizi bütün sonlara alıştırdık ve olasılıklara hazırız. Yaren leylek doğadaki misyonunun yanı sıra, insanlara kuşları, leylekleri sevdirdi, göç yolculuğunun ne kadar meşakkatli olduğunu gösterdi. Doğanın ne kadar zor durumda olduğunun da vesilesi oldu. Yani biz bu hikayeyi sadece romantikleştirmedik. Aslında bu hikayeyle romantikleştirmenin ötesinde insanlara doğayı anlatmanın aracısı olarak da kullandık. Yaren leylek bu konuda üstüne düşeni fazlasıyla yaptı ve çevresinde milyonları bulan bir etkileşim oluşturdu. Bugün Türkiye'nin dört bir tarafında 'İnşallah Yaren bunların içindedir' diye paylaşımlar görüyor ve çok mutlu oluyoruz. Her leylek sürüsü içinde 'Yaren de var mıdır acaba' diye ümitle bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

'KRİTİK EŞİK 15 MART'

Sosyal medyadan bir mesaj paylaşan, Tüydeş, “Yıllardır Yaren leyleği beklerken söylediğim ve çok sevdiğim bir söylem var; 'Hepimiz Adem olduk Yaren'i bekliyoruz.' Yaren'in en erken 26 Şubat en geç 15 Mart'ta göçten dönmüşlüğü var leylek köyüne. Kritik eşik ise 15 Mart. Yani bu son bir hafta beklentimizin çok yüksek olacağı günlerden olacak” dedi.

Tüydeş,” Adem Amca hepimizden çok daha gergin ve endişeli. Ama her ihtimalin de farkında. Yaren'i ekran başında canlı yayında bekleyenlere de ufak bir not, kamerada görmek o geldi anlamına gelmiyor. Kayığa konduğunu görmeden o demek imkansız. Geçmişte 2 gün bekledik, göçten gelip yuvasına konmasına rağmen o demek için. Çünkü leylekler başka leyleklerin yuvalarına konar. Sevinç ve hüznü aynı anda yaşamamak için söylüyorum bunu. Bu hikaye ile bütünleşen herkese kucak dolusu sevgiler, selamlar. Umarım bu yıl da hikaye gerçekleşecek ve hepimiz sevineceğiz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA