Gasp Dehşeti, 3 Bilezik İçin Defalarca Bıçaklayıp Cesedi Yakmışlar

İlçenin Akkise köyünde yaşayan Eşref Kış, teravih namazı için gittiği cami dönüşünde evde eşi Hatice Kış'ın (76) yanmış cesediyle karşılaştı. İhbar üzerine eve jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRÜP YAKMIŞLAR

Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemeler neticesinde Kış’ın 8 bıçak darbesiyle öldürüldüğü tespit edildi.

Kış'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Alaca Devlet Hastanesi morguna nakledildi.

EVDEKİ ALTINLARI ÇALDILAR

Şüphelilerin, Hatice Kış'ın kolundaki 3 altın bilezik ile gün içinde ilçe merkezindeki bir kuyumcudan satın aldığı bir miktar altını da çaldıkları öğrenildi.

Güvenlik güçleri, katil ya da katil zanlılarını yakalamak için harekete geçti.

Kaynak: AA