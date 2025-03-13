Gasp Dehşeti, 3 Bilezik İçin Defalarca Bıçaklayıp Cesedi Yakmışlar

Çorum’un Kargı ilçesinde kan donduran bir cinayet işledi. Eşref Kış isimli erkek, eve döndüğünde eşi Hatice Kış’ın yanmış cesediyle karşılaştı. Ekiplerin yaptığı incelemede Kış’ın 3 altın bilezik için 8 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğü ve ardından cesedinin yakıldığı ortaya çıktı.

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Gasp Dehşeti, 3 Bilezik İçin Defalarca Bıçaklayıp Cesedi Yakmışlar

İlçenin Akkise köyünde yaşayan Eşref Kış, teravih namazı için gittiği cami dönüşünde evde eşi Hatice Kış'ın (76) yanmış cesediyle karşılaştı. İhbar üzerine eve jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRÜP YAKMIŞLAR

Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemeler neticesinde Kış’ın 8 bıçak darbesiyle öldürüldüğü tespit edildi.

Kış'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Alaca Devlet Hastanesi morguna nakledildi.

EVDEKİ ALTINLARI ÇALDILAR

Şüphelilerin, Hatice Kış'ın kolundaki 3 altın bilezik ile gün içinde ilçe merkezindeki bir kuyumcudan satın aldığı bir miktar altını da çaldıkları öğrenildi.

Güvenlik güçleri, katil ya da katil zanlılarını yakalamak için harekete geçti.

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Kaynak: AA

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