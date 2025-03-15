Beklenen Buluşma Gerçekleşti! Yaren Leylek Geldi

Leyleklerin Afrika'dan Anadolu, Balkanlar ve Avrupa ülkelerindeki yuvalarına göç yolculuğu başladı.

GECİKMELİ GELDİ

Türkiye’de tanınan Yaren leyleğin bu yılki geç varışı, yaşından ötürü endişe yaratmıştı. Ancak nihayet Yaren, 14. yılında "Adem amca" lakaplı Adem Yılmaz’ın kayığına kondu.

O ANLAR ÖLÜMSÜZLEŞTİRİLDİ

Eskikaraağaç Leylek Köyü’nde yaşayan balıkçı Adem Yılmaz’ın teknesine inen Yaren leyleğin, geleneksel pozları Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Alper Tüydeş tarafından ölümsüzleştirildi.

14 yıldır Yaren leyleğin gelişini ve Adem amca ile hikayesini tüm dünyaya duyuran doğa gözlemcisi Alper Tüydeş, merakla beklenen buluşmayı sosyal medya hesabından duyurdu.

'BAHAR ŞİMDİ GELDİ İŞTE...'

Tüydeş, paylaşımında "Nihayet beklenen kavuşma gerçekleşti. Yaren Leylek 14. yılında da varım dedi. Dün göçten gelip önce yuvasına konup eşiyle özlem giderdi ve bu sabahta soluğu Adem Amca'nın kayığında aldı. Adem Amca ise onu böyle ayakta karşıladı. Hoşgeldin #YarenLeylek Bahar şimdi geldi işte..." ifadelerini kullandı.

Nihayet beklenen kavuşma gerçekleşti. Yaren Leylek 14. yılında da varım dedi. Dün göçten gelip önce yuvasına konup eşiyle özlem giderdi ve bu sabahta soluğu Adem Amca'nın kayığında aldı. Adem Amca ise onu böyle ayakta karşıladı.

Hoşgeldin #YarenLeylek

Bahar şimdi geldi işte... pic.twitter.com/7UenFSojuj — Alper Tüydeş (@alpertuydes) March 15, 2025

Kaynak: AA