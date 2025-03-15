Ayrıldığı Kadının Üzerine Benzin Döküp Yakmaya Çalıştı, Kendisini Engelleyenlere Söyledikleri Pes Dedirtti

Kadına şiddet bitmiyor. Son olay Bursa'da yaşandı. Sokak ortasında üzerine benzin dökülen kadın, mahalle sakinlerinin müdahalesiyle son anda kurtuldu. Kadını yakmaya çalışan Bahattin O., gözaltına alındı.

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Bursa’nın Osmangazi ilçesinde yaşanan korkunç olayda, Bahattin O. isimli şahıs, dini nikahla birlikte yaşadığı ancak birkaç hafta önce kendisinden ayrılan Vildan H.'nin üzerine benzin dökerek yakmaya kalkıştı. Mahalle sakinlerinin müdahalesiyle facia son anda önlendi.

Ayrıldığı Kadının Üzerine Benzin Döküp Yakmaya Çalıştı, Kendisini Engelleyenlere Söyledikleri Pes Dedirtti - Resim : 1

MAHALLE SAKİNLERİ ENGEL OLDU

Olay, dün gece saat 23.30 sıralarında Nalbantoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Bahattin O., kendisinden ayrılan Vildan H.'nin üzerine sokak ortasında benzin döktü. Bahattin O. elindeki çakmağı ateşlemek üzereyken çevredeki vatandaşlar tarafından durduruldu.

Ayrıldığı Kadının Üzerine Benzin Döküp Yakmaya Çalıştı, Kendisini Engelleyenlere Söyledikleri Pes Dedirtti - Resim : 2

SÖYLEDİKLERİ PES DEDİRTTİ

Olay sırasında Bahattin O., kendisini engelleyenlere, "Hep erkekler mi suçlu? Kadınların hiç suçu yok mu? Ne olacak şimdi?" diyerek tepki gösterdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gözaltına alınan Bahattin O., polis merkezine götürülürken, Vildan H. de ifadesi alınmak üzere emniyete yönlendirildi. Kadının, çevredeki kişilere Bahattin O. ile dini nikahla birlikte yaşadıklarını ancak 15-20 gün önce ayrıldıklarını söylediği öğrenildi.

Ayrıldığı Kadının Üzerine Benzin Döküp Yakmaya Çalıştı, Kendisini Engelleyenlere Söyledikleri Pes Dedirtti - Resim : 3

OLAY ANBEAN KAMERADA

Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin elindeki bidondaki sıvıyı kadının üzerine döktüğü, çakmağı ateşlemeye çalıştığı ve mahalle sakinlerinin müdahalesiyle engellendiği anlar görüldü. Polis, olayla ilgili detaylı inceleme başlattı.

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Kaynak: DHA

Etiketler
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