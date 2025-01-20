İstanbul ve Gaziantep'te Erkek Vahşeti! Dini Nikahlı Eşini Bıçaklayıp Kayınpederini Vurdu

Gaziantep’in Gazikent Mahallesi'ndeki Celal Doğan Parkı'nda öğle saatlerinde parkta oturan 39 yaşındaki Fatma Köklü ile kimliği belirsiz erkek arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Fatma Köklü, tabancayla vurularak ağır yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Köklü, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından bir özel özel hastaneye kaldırılırken durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

DİNİ NİKAHLI EŞİNİ BIÇAKLAYIP ARDINDAN…

Bir diğer kadına yönelik şiddet haberi de Esenyurt’tan geldi. Esenyurt’ta bugün 05.00 sıralarında 28 yaşındaki Melda Ş. dini nikahlı eşi Gökhan Ö. tarafından bıçakla yaralandı. 38 yaşındaki zanlı daha sonra Arnavutköy’de 57 yaşındaki kayınpederi Deniz T.’yi silahla vurduktan sonra olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan baba ve kız tedavi altına alındı.

ŞÜPHELİ DAMAT ARANIRKEN KAYINPEDERİNİ VURDU

Eşini bıçakla yaraladıktan sonra evden ayrılan Gökhan Ö. Arnavutköy İslambey Mahallesi'nde saat 11.00 sıralarında kayınpederi Deniz T.'nin(57) evine gittiği öğrenildi. Gökhan Ö. tartıştığı kayınpederini de silahla vurdu. Şüpheli damat, otomobil ile olay yerinden kaçarken yaralanan kayınpederi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis 5 ayrı suç kaydı olan Gökhan Ö.'yü yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA