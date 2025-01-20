Kahreden Ölüm: Tüfekle Oynayan 12 Yaşındaki Çocuk, Annesini Vurdu

Batman'da 12 yaşındaki çocuk annesini tüfekle vurdu. Çocuğun tüfekle oyun oynarken annesini vurduğu belirtilirken genç kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kahreden Ölüm: Tüfekle Oynayan 12 Yaşındaki Çocuk, Annesini Vurdu

Olay, dün akşam saatlerinde Kozluk ilçesine bağlı Gürpınar köyü Ulucanlar mezrasında meydana geldi. İddiaya göre, B.C.A. isimli 12 yaşındaki erkek çocuğu yatak odasında bulunan av tüfeğiyle oynamaya başladı.

Kahreden Ölüm: Tüfekle Oynayan 12 Yaşındaki Çocuk, Annesini Vurdu - Resim : 1

NAMAZ KILIYORDU

Bu sırada ateş alan tüfekten çıkan saçmalar, namaz kılan annesi Gülcan Arslan’a (29) isabet etti. Arslan yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kahreden Ölüm: Tüfekle Oynayan 12 Yaşındaki Çocuk, Annesini Vurdu - Resim : 2

HASTANEDE ÖLDÜ

Gülcan Arslan ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Arslan, sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Gülcan Arslan’ın cenazesi otopsi için morga götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

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