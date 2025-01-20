Özel’den İstanbul’da Kritik Toplantı Kararı: Soruşturmalara Karşı Yol Haritası Belirlenecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın hakkında soruşturma başlatılmasının ardından toplantı kararı aldı. Yarın İstanbul'da gerçekleştirilecek toplantıda yol haritasının belirleneceği öğrenildi.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
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Özel’den İstanbul’da Kritik Toplantı Kararı: Soruşturmalara Karşı Yol Haritası Belirlenecek

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın hakkında soruşturma başlatılmasının ardından CHP harekete geçti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Modern Hukuk ve Yargının Siyasallaşması Panelindeki konuşmasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e ilişkin ifadeleri nedeniyle soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın konuya ilişkin yaptığı bilgilendirmede, "İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında bugün (20/01/2025) katıldığı bir programda İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Akın Gürlek ve ailesini tehdit niteliğindeki sözleri nedeniyle Tehdit ve Terörle mücadelede görev olan kişileri hedef göstermek suçlarından resen soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur" ifadeleri kullanıldı.

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın hakkında ise sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım sonrası "kamu görevlisine hakaret" ve "terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek" suçlarından hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Aydın, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÖZEL'DEN İSTANBUL'DA TOPLANTI KARARI

Özgür Özel, yarın İstanbul’da il başkanları, milletvekilleri ve parti yöneticilerinin katılacağı toplantı kararı aldı. CHP'nin soruşturmalara karşı yol haritasının belirleneceği toplantı saat 13.30'da gerçekleşecek.

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Kaynak: Haber Merkezi

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