Beyoğlu’nda Yürekler Ağza Geldi, Yangından 2 Çocuk ve Babasını Mahalleli Kurtardı

İstanbul Beyoğlu’nda İstiklal Mahallesi’nde saat 14.30 sıralarında 5 çocuklu bir ailenin yaşadığı gecekonduda yangın çıktı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangının büyümesi sonrasında mahalleli evin kapısını kırarak evdeki çocukları ve babayı kurtardı. Ekiplerin yarım saat sonra söndürdüğü yangın, evde büyük hasara yol açtı. Babanın yangın sırasında uyuduğu öğrenilirken, yangının küçük çocukların kağıt yakması nedeniyle ortaya çıktığı belirtildi.

“KAĞIT YAKMIŞ, TUTUŞMUŞ”

Bir mahalle sakini, “Küçük çocuk yapmış. Kağıt yakmış, onu da bırakmış ve orada tutuşmuş. Sonra alevler çıkmış, itfaiyeye haber verdik. Yapacağımız başka bir şey yoktu. Geldiler söndürüyorlar. Kimsede bir şey yok. Çocukları da içeriden aldık” diye konuştu.

“EVDE 5 ÇOCUK VAR SANDIK”

Yangını gören Mustafa Dramalıoğlu ise korku dolu anları şöyle anlattı: Merdivenlerden aşağıya iniyordum, bir arkadaşımı gördüm. Sohbet ederken alevleri gördük. İçeriye girdik ve çocukları alevlerin içinden aldık. Evde 5 çocuk var sandık. 3’ü dışarıda oynuyormuş. Hala kendime gelemiyorum. Elektrikli sobadan çıkmış olabilir. Çocuklar küçüktü, anneleri de işteydi. Babaları da arka odada uyuyordu.

Kaynak: DHA