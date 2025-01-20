Beyoğlu’nda Yürekler Ağza Geldi, Yangından 2 Çocuk ve Babasını Mahalleli Kurtardı

İstanbul Beyoğlu’nda müstakil evde çıkan yangın büyük panik yarattı. Yangın sırasında evde olan baba ve 2 çocuğunu mahalle sakinleri, evin kapısını kırarak kurtardı. Bir komşu, yangının küçük çocuğun kağıt yakması sebebiyle çıktığını söyledi.

Son Güncelleme:

İstanbul Beyoğlu’nda İstiklal Mahallesi’nde saat 14.30 sıralarında 5 çocuklu bir ailenin yaşadığı gecekonduda yangın çıktı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Beyoğlu’nda Yürekler Ağza Geldi, Yangından 2 Çocuk ve Babasını Mahalleli Kurtardı - Resim : 1

Yangının büyümesi sonrasında mahalleli evin kapısını kırarak evdeki çocukları ve babayı kurtardı. Ekiplerin yarım saat sonra söndürdüğü yangın, evde büyük hasara yol açtı. Babanın yangın sırasında uyuduğu öğrenilirken, yangının küçük çocukların kağıt yakması nedeniyle ortaya çıktığı belirtildi.

Beyoğlu’nda Yürekler Ağza Geldi, Yangından 2 Çocuk ve Babasını Mahalleli Kurtardı - Resim : 2

“KAĞIT YAKMIŞ, TUTUŞMUŞ”

Bir mahalle sakini, “Küçük çocuk yapmış. Kağıt yakmış, onu da bırakmış ve orada tutuşmuş. Sonra alevler çıkmış, itfaiyeye haber verdik. Yapacağımız başka bir şey yoktu. Geldiler söndürüyorlar. Kimsede bir şey yok. Çocukları da içeriden aldık” diye konuştu.

Beyoğlu’nda Yürekler Ağza Geldi, Yangından 2 Çocuk ve Babasını Mahalleli Kurtardı - Resim : 3

“EVDE 5 ÇOCUK VAR SANDIK”

Yangını gören Mustafa Dramalıoğlu ise korku dolu anları şöyle anlattı: Merdivenlerden aşağıya iniyordum, bir arkadaşımı gördüm. Sohbet ederken alevleri gördük. İçeriye girdik ve çocukları alevlerin içinden aldık. Evde 5 çocuk var sandık. 3’ü dışarıda oynuyormuş. Hala kendime gelemiyorum. Elektrikli sobadan çıkmış olabilir. Çocuklar küçüktü, anneleri de işteydi. Babaları da arka odada uyuyordu.

Beyoğlu’nda Yürekler Ağza Geldi, Yangından 2 Çocuk ve Babasını Mahalleli Kurtardı - Resim : 4

Kaynak: DHA

Son Güncelleme:
Yalı Çapkını Dizisinde Yolun Sonu : Final Tarihi Netleşti Yalı Çapkını Dizisinde Yolun Sonu : Final Tarihi Netleşti
Adana'da Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın Geri Dönüşüm Fabrikasında Korkutan Yangın
Ekmek Kızartmasının Yağ Çekmesini Önleyen Tüyo : Evde Denemelisiniz Ekmek Kızartmasının Yağ Çekmesini Önleyen Tüyo : Evde Denemelisiniz
Yarıyıl Tatilinde Çocuklar Parklara Akın Etti Yarıyıl Tatilinde Çocuklar Parklara Akın Etti
ÇOK OKUNANLAR
Hurda Teşviki Piyasaları Karıştırdı! İkinci El Araçlarda Rüzgar Tersine Döndü Hurda Teşviki Piyasaları Karıştırdı! İkinci El Araçlarda Rüzgar Tersine Döndü
SGK Başuzmanı İsa Karakaş Duyurdu: Emekli Maaşında Yeni Kök Maaş Formülü SGK Başuzmanı İsa Karakaş Duyurdu: Emekli Maaşında Yeni Kök Maaş Formülü
SSK ve Bağkur Emeklisi Yaşadı: Başvuran Emekliye Fazladan Para Yatacak SSK ve Bağkur Emeklisi Yaşadı: Başvuran Emekliye Fazladan Para Yatacak
Bankalardan Emekli Promosyonu Alan Emekliler Yandı: Sakın Bu Tuzağa Düşmeyin Bankalardan Emekli Promosyonu Alan Emekliler Yandı: Sakın Bu Tuzağa Düşmeyin
Mesai Saatleri Kısalıyor mu? Hükümet İlk Adımı Atıyor: Esnek Çalışmada Meslekler Tek Tek Belli Oldu Hükümet İlk Adımı Atıyor, Meslekler Tek Tek Belli Oldu