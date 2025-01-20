İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Jet Soruşturma

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

İmamoğlu'nun İstanbul'da Ülke Politikaları Vakfı tarafından düzenlenen Modern Hukuk ve Yargının Siyasallaşması Panelindeki konuşmasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Akın Gürlek hakkında sert ifadeler kullandı.

İmamoğlu’nun konuşmasının üzerinden henüz iki saat dahi geçmemişken, konuya ilişkin soruşturma başlatıldığı haberi geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın konuya ilişkin yaptığı bilgilendirmede, "İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında bugün (20/01/2025) katıldığı bir programda İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Akın Gürlek ve ailesini tehdit niteliğindeki sözleri nedeniyle Tehdit ve Terörle mücadelede görev olan kişileri hedef göstermek suçlarından resen soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur" ifadelerine yer verildi.

CHP GENÇLİK KOLLARI BAŞKANINA DA SORUŞTURMA

Öte yandan CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın hakkında da soruşturma başlatılmış. Aydın, 8 polisle birlikte ifadeye götürülmüştü.

Aydın, daha sonra serbest bırakılırken, konuya ilişkin ilk açıklamasında, “Bu parti savaş meydanlarında kurulmuş bir partidir. Bu parti Atatürk'ün partisidir. Tüm genç arkadaşlarımız Mustafa Kemal'in askeridir. Öyle sanmasınlar ki sabah operasyonlarıyla bizleri korkutacaklar. Bizler korkmayız" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi