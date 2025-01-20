Serbest Bırakılan CHP'li Cem Aydın’dan İlk Açıklama: Sanmasınlar Bizi Korkutacaklar, Biz Korkmayız

Sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım sonrası "kamu görevlisine hakaret" ve "terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek" suçlarından hakkında soruşturma başlatılan ve ifadesi alınan Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın serbest bırakıldı.

"BİZLER KORKMAYIZ"

Cem Aydın, ilk açıklamasında “Bu parti savaş meydanlarında kurulmuş bir partidir. Bu parti Atatürk'ün partisidir. Tüm genç arkadaşlarımız Mustafa Kemal'in askeridir. Öyle sanmasınlar ki sabah operasyonlarıyla bizleri korkutacaklar. Bizler korkmayız" dedi.

SAVCILIK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Cem Aydın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda verdiği ifadesinde şu sözlerle suçlamaları reddetti: Gençlik Kolları Genel Başkanı olmam münasebetiyle CHP Gençlik Kolları isimli sayfada paylaşılan içerikleri ve Genel Başkanımız Özgür Özel tarafından yapılan paylaşımları kendi sayfamda retwetlemek suretiyle paylaşırım. Paylaşımımın suç teşkil ettiğini düşünmüyorum.

Kaynak: ANKA