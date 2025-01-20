Eski Eşi Üzerine Benzin Dökerek Yakmıştı... Pınar Zorlu'ya Acı Veda: Annesi Gözyaşları İçinde Feryat Etti

Geçtiğimiz yıl 31 Aralık’ta meydana gelen olayda; Gürhan Üzer isimli erkek, 20 gün önce boşandığı 36 yaşındaki Pınar Zorlu'yu takip ederek iş yerine geldi. Aralarında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Üzer, yanında getirdiği benzin dolu kovayı Zorlu'nun üzerine döktü. Üzer, kaçmaya çalışan Zorlu’yu yakalayıp, elindeki çakmağı ateşledi. Cani erkek olay yerinden kaçarken, vücudu alevler içinde kalan kadına, çevredekiler yangın söndürme tüpü ile müdahale etti.

İhbar üzerine gelen ekipler, ilk müdahalenin ardından 1 çocuk annesi Pınar Zorlu'yu yanık merkezi olan Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Zorlu, buradan da Antalya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

'AKLIMDA YOKTU, TARTIŞINCA BENZİNİ DÖKTÜM'

Pınar Zorlu’ya ait ayakkabı, yanan montu ve benzinin konulduğu kova delil olarak toplanırken, polis şüpheliyi 1 saat içerisinde yakaladı. Gözaltına alınan Gürhan Üzer, Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Gürhan Üzer ifadesinde, "Eski eşim boşandıktan sonra tavırları değişti. Bana çocuğumu göstermiyordu. Bundan dolayı da bugün sabah çalıştığı iş yerinin oraya gittim. Gitmeden önce de akaryakıt istasyonundan benzin aldım. Normalde aklımda böyle bir şey yoktu ama sabah aklıma geldi. Bir süre konuşmaya çalıştım ama tartışınca benzini dökerek eylemi gerçekleştirdim" dedi. Üzer, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

4 KEZ UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞ

Pınar Zorlu'nun, eski eşi Gürhan Üzer hakkında daha önce 3-4 kez uzaklaştırma kararı aldırdığı kaydedildi.

ANNESİ GÖZYAŞLARI İÇİNDE FERYAT ETTİ

Antalya Şehir Hastanesi'nde 20 gündür tedavisi süren Pınar Zorlu, dün öğle saatlerinde yaşamını yitirdi. Zorlu'nun cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerin ardından yakınları tarafından alınarak, defnedilmek üzere Kurşunlu Mezarlığı’na götürüldü. Kızının cenazesi geldiği sırada Emine Zorlu, tabuta sarılıp öptü.

Başörtüsü koyulan tabuta sarılan Emine Zorlu, "Annem sana nasıl kıydılar, seni göremiyorum. Kuzum benim" diye feryat etti. Emine Zorlu'nun ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Cenaze namazının ardından Pınar Zorlu'nun cenazesi mezarlığa götürüldüğü sırada ağabey Serhat Zorlu, en öne geçerek tabutu sırtladı. Pınar Zorlu, gözyaşları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak: DHA