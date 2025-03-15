Müsavat Dervişoğlu'ndan Çarpıcı ‘Cumhurbaşkanı Adaylığı’ Açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Adana Gülyalı Semt Pazarı’nda düzenlenen iftar programına katıldı. Yaklaşık bin beş yüz kişinin bulunduğu iftarda Dervişoğlu, orucunu vatandaşlarla birlikte açtı. Programın ardından basın mensuplarına gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden cumhurbaşkanı adayı olamayacağının altını çizen Dervişoğlu, “Ama gördüğünüz gibi onu birtakım adaylarla yarıştırıyorlar. Çünkü bu rekabet ortamı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın içine işine yarıyor. Bizden de bu tartışmaların içinde bulunmamızı istiyorlar” dedi.

'SEÇİM VAKTİ BİR YAKLAŞSIN...'

Gazetecilerin ‘Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?’ diye sorduklarını vurgulayan Dervişoğlu, “Seçimin vakti bir yaklaşsın, ne olup olmayacağımı o zaman açıklarım. Size sorar da açıklarım. Bu, cumhurbaşkanı adayı olacağımız anlamına gelmez. Bu millete zamansız tartışmaların bir faydası olmadığını ifade etmek bakımından söylüyorum. ‘Aday olmayacaksanız hangi adayı destekleyeceksiniz’ diye de soruyorlar. Ben bunların hiçbiri ile meşgul değilim. Ben milletin derdiyle dertleniyorum. Milletin haliyle hemhal olmaya çalışıyorum. Tarlasını ekip, toprağa düşürdüğü terim karşılığını alamayan çiftçinin derdidir, benim derdim. Tenceresini kaynatamayan emeklinin derdidir, benim derdim. İstikbalini vize kuyruklarında arayan geçlerin derdidir, benim derdim. Bu ham ve gereksiz tartışmaların içinde bizi göremeyeceksiniz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA