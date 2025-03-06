Dervişoğlu: İktidar 'Doğurun' Diyor, 'Yaşayın' Demiyor

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, kadınların sorunlarının sadece mevcut iktidarla başlamadığını ancak bu dönemde büyük bir faciaya dönüştüğünü belirtti. Dervişoğlu, “İktidar, kadınlara, ‘doğurun’ talimatı verirken, ‘yaşayın’ demeyi aklından bile geçirmemektedir." dedi.

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İYİ Parti Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Başkanlığı, parti merkezinde "Kadının Statüsünün Güçlendirilmesi" konulu panel düzenledi. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, panelin açılışında konuştu.

Dervişoğlu, kadının toplumdaki statüsünün yükseltilmesi gerektiğini, bunun sadece sosyal bir sorumluluk olmadığını, aynı zamanda devletin bir sorunu olduğunu vurguladı. Ayrıca, kadınların eşit haklara sahip olması için atılacak adımların önemine dikkat çekti ve cinsiyet eşitliği ile liyakata dayalı bir yaklaşımın gerekliliğini dile getirdi.

Dervişoğlu, "Kadınların güçlenmesi, sadece ekonomik refah açısından değil, aynı zamanda milli birlik ve beraberliğimiz açısından da önemlidir. Çünkü kadınlar, Türk milletinin temel direğidir. Onların haklarını güvence altına almak, sadece sosyal sorumluluk değil, aynı zamanda mecburiyettir." dedi. Cumhuriyetin ilk yıllarındaki kadın hakları vizyonunun gerisinde kalındığını söyleyen Dervişoğlu, mevcut iktidarın ise kadına bakış açısının sorunları derinleştirdiğine dikkat çekti.

Dervişoğlu, "Şu bir gerçek ki; kadınlar, karşılaştıkları tüm kötülüklere, imkansızlıklara ve ayrımcılığa rağmen, küsmedikleri gibi, toplumun yükselmesi için dişini tırnağına takıyor. Ama onlara bu haksızlıkları reva görenler, bu kararlılıktan ve bu özveriden zerre utanmıyorlar. Bugün, kadınları daha fazla iş hayatına katacak, şiddetten koruyacak ve eğitimde eşit fırsatlar sunacak reformlara ihtiyacımız vardır." diye konuştu.

Dünya genelinde kadınlarda istihdam oranının yüzde 45 düzeyinde olduğunu kaydeden Dervişoğlu, Türkiye’de yüzde 34’ün üzerine çıkamadığını belirtti. "2024 yılı sonu itibarıyla, İş-Kur’a kayıtlı 2.2 milyon işsizin yarısından fazlası kadındır. Kadının sorunları, elbette sadece bugünkü iktidarla başlayan bir mesele değildir. Ama, bu iktidar döneminde, maalesef mesele olmanın ötesine geçmiş, kelimenin tam anlamıyla faciaya dönüşmüştür." ifadelerini kullanan Dervişoğlu, "Kadının gülmesinden bile rahatsız olan rahatsızlık, maalesef Türkiye’yi yönetmektedir. İktidar, kadınlara, ‘doğurun’ talimatı verirken, ‘Yaşayın’ demeyi aklından bile geçirmemektedir." dedi.

Kadınların sorunlarıyla ilgili somut adımlar atılmasının gerektiğini belirten Dervişoğlu, kadın haklarının korunması için 6284 Sayılı Kanun'un etkin bir şekilde uygulanacağına söz verdi.

Kaynak: ANKA

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Müsavat Dervişoğlu İYİ Parti Kadın hakları
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