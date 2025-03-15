Pendik Belediyesi AKP Grup Başkanvekili Hüseyin Topçu, hayatını kaybetti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Topçu için başsağlığı mesajı paylaştı.

Bakan Tunç, paylaşımında "Başımız sağ olsun. Pendik Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekilimiz Hüseyin Topçu’nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. AK Parti Pendik kurucu yönetim kurulu üyesi olarak birlikte yola çıktığımız dava arkadaşımız Merhum Hüseyin Topçu ağabeyimize Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve teşkilatlarımıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı âli olsun." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: ANKA