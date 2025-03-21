Aydilge'den Yaren Leylek ve Adem Amcaya Sürpriz Ziyaret

Ünlü sanatçı Aydilge, Bursa'ya giderek Yaren Leylek ve Adem amcayı ziyaret etti. Aydilge, geçtiğimiz yıl vizyona giren 'Yaren Leylek' filminin şarkılarını seslendirmişti.

Esma Karayel Esma Karayel
Aydilge'den Yaren Leylek ve Adem Amcaya Sürpriz Ziyaret

Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Eskikaraağaç köyünde, balıkçı Adem Yılmaz ile Yaren Leylek'in 14 yıllık dostluğu, dünya çapında ilgi gören bir hikayeye dönüşerek filme konu oldu. 'Yaren Leylek' adlı filmin senaryosunu Arzu Yurtseven yazarken, yönetmenliğini Onur Uzun üstlendi ve film 4 Ekim 2024'te vizyona girdi.

Aydilge'den Yaren Leylek ve Adem Amcaya Sürpriz Ziyaret - Resim : 1

AYDİLGE'DEN SÜRPRİZ ZİYARET

Filmin şarkılarını seslendiren Aydilge, eşi Utku Barış Andaç ile birlikte Adem Yılmaz ve Yaren Leylek'i ziyaret etti. Ziyaret sırasında, Doğa ve Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Alper Tüydeş tarafından çekilen fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı.

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