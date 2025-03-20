Hailey Bieber Daha Fazla Dayanamadı! Siber Zorbalık İçin Harekete Geçiyor

Dünyaca ünlü model Hailey Bieber, internette kendisi hakkında yayılan bazı asılsız iddiakar ve söylentiler sonrası harekete geçti. Bieber, dava söylentiler için dava açmaya hazırlanıyor.

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Hailey Bieber Daha Fazla Dayanamadı! Siber Zorbalık İçin Harekete Geçiyor

Son zamanlarda evliliklerinde sorun yaşadıkları iddialarıyla gündemden düşmeyen Hailey ve Justin Bieber çifti, sosyal medyada yayılan söylentilerle yeniden tartışma konusu oldu. Ünlü model Hailey Bieber, kendisi ve eşi hakkında asılsız iddialar yayan ve nefret içerikli paylaşımlar yapan sosyal medya hesaplarına karşı hukuki işlem başlatmaya hazırlanıyor.

Hailey Bieber Daha Fazla Dayanamadı! Siber Zorbalık İçin Harekete Geçiyor - Resim : 1

HAREKETE GEÇMEYE HAZIRLANIYOR

TMZ'nin haberine göre, TikTok’ta yayınlanan 7 bölümlük bir video serisinde Hailey Bieber’ın yıllarca Justin Bieber’ı gizlice takip ettiği ve şarkıcının eski sevgilisi Selena Gomez ile ilişkisine dair spekülasyonlar yer aldı. Bazı videolarda, Gomez ve Bieber’ın ifadeleri karşılaştırılarak çift arasında hala bir bağ olduğu ima edildi. Bu içeriklerin yayılmasıyla birlikte sosyal medyada spekülasyonlar ve olumsuz yorumlar hızla çoğaldı. Hailey Bieber’a yönelik nefret söylemlerinin yıllardır sürdüğü ancak ünlü modelin bu kez harekete geçmeye karar verdiği belirtiliyor.

Hailey Bieber Daha Fazla Dayanamadı! Siber Zorbalık İçin Harekete Geçiyor - Resim : 2

'TAHAMMÜL EDEMİYOR'

TMZ’ye konuşan bir kaynak, Hailey’nin “artık bu duruma tahammül edemediğini” ve avukatıyla görüştüğünü aktardı. Öte yandan, geçtiğimiz haftalarda Hailey Bieber’ın, Selena Gomez ve nişanlısı Benny Blanco hakkında yapılan olumsuz bir yorumu desteklediği iddia edilmişti.

2018 yılında evlenen Justin ve Hailey Bieber çifti, geçtiğimiz mayıs ayında bebek beklediklerini duyurmuş ve ağustos ayında oğulları Jack Blues'u kucaklarına almıştı. Hailey Bieber’ın Los Angeles’taki bir hastanede doğum yaptığı biliniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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