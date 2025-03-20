Oyuncu Filiz Küçüktepe Hayatını Kaybetti
Bir döneme damga vuran 'Bizimkiler' dizisinde Hacer karakterine hayat veren usta oyuncu Filiz Küçüktepe, yaşamını yitirdi.
1989-2002 yılları arasında 15 sezon boyunca kesintisiz olarak yayınlanan Bizimkiler dizisinde Hacer karakterine hayat veren oyuncu Filiz Küçüktepe, hayatını kaybetti.
Beyne pıhtı atması nedeniyle hastaneye kaldırılan ve konuşma yetisini kaybeden ünlü oyuncu, uzun süredir Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Küçüktepe, yarın öğlen namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kurtköy Şeyhli Mezarlığı'na defnedilecek.
19 Aralık 1949 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Filiz Küçüktepe, Perihan Abla'dan Bizimkiler'e, Uğurlugiller'den Züğürt Ağa'ya kadar birçok efsane yapımda rol aldı.
Kaynak: Haber Merkezi
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