Megadeth İstanbul'a Geliyor! Tarih Belli Oldu

Önceki yıl haziranda Türkiye'de konser veren ve biletleri 15 dakika içinde tükenen Megadeth, Disturbed ile düzenleyeceği turne dışında Avrupa'da sadece İstanbul'da hayranlarıyla bir araya gelecek.

Davulda Dirk Verbeuren, bas gitarda James LoMenzo, gitarda Teemu Mantysaari ve gitar/vokalde Dave Mustaine'den oluşan topluluk, yeni albümlerinde yer alacak şarkıları da ilk kez İstanbul'da hayranları için yorumlayacak.

Biletlerin ön satışı yarın saat 12.00'de Cyber Army ile başlıyor. Genel satış ise 19 Mart'ta Bubilet'te başlayacak.

Kaynak: AA