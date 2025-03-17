Mısır'da Kraliyet Mezarı Bulundu: 3 Bin 500 Yıldan Daha Eski...

Pensilvanya Üniversitesi’nden bir arkeoloji ekibi, Mısır'ın güneyindeki Abydos'ta bulunan Cebel Anubis nekropolünde İkinci Ara Dönem'e tarihlenen mezarı ortaya çıkardı. Açıklamada, kraliyet mezarının MÖ 1700-1600 yılları arasına tarihlendiği ve Cebel Anubis nekropolündeki kraliyet mezarlarının gelişimine dair yeni bilimsel kanıtlar sunduğu belirtildi. Bunun yanı sıra, Yüksek Eski Eserler Konseyi'ne bağlı bir diğer arkeoloji ekibi, Banavit köyünde Roma dönemine ait bir çömlek atölyesi buldu.

Banavit'teki atölyenin, antik dönemde Dokuzuncu Bölge'ye çömlek ve cam tedarik eden en büyük üretim merkezlerinden biri olduğu ifade edildi. Keşiflerin, Mısır’ın tarihi eserler açısından önemini artırdığı ve arkeolojik araştırmalara katkı sağladığı vurgulandı.

Bakanlık, bu keşiflerin duyurulmasının Mısır’ın turizm çeşitliliğini tanıtmanın yanı sıra, kadim Mısır medeniyetine dair bilimsel çalışmalara da büyük katkı sağlayacağını belirtti.

Kaynak: DHA