Beşparmak Dağları'nda Bulundu! Tam 8 Bin Yıllık...

Aydın ve Muğla illeri arasında uzanan Beşparmak Dağları'nda (Latmos), Koçarlı ilçesi sınırlarında 8 bin yıl öncesine ait yeni kaya resimleri keşfedildi.

Beşparmak Dağları'nda Bulundu! Tam 8 Bin Yıllık...

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, yaptığı açıklamada, Latmos’un kuzeyinde yer alan, diğer kaya resimlerinden uzak bir bölgede farklı figürlere rastladıklarını belirtti.

Bu yeni keşif, Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na tescil edilmesi için bildirilecek. Sürücü, resimlerin insan figürleri olduğunu ve soldaki figürün bir erkeği, sağdaki figürün ise bir kadını temsil ettiğini ifade etti. Ancak kadın figürünün bazı bölgelerinde kaya plakalarının hafif kırıldığına dikkat çekti.

Beşparmak Dağları'nda Bulundu! Tam 8 Bin Yıllık... - Resim : 1

Bahattin Sürücü, Beşparmak Dağları'ndaki ilk kaya resimlerinin 1994 yılında bulunduğunu hatırlatarak, bu yeni keşfin bölgedeki tarihsel ve kültürel değerlerin daha fazla ortaya konmasına katkı sağlayacağını belirtti.

Kaynak: AA

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