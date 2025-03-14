Çanakkale Zaferi'nin Coşkusu CSO Ada Ankara'da Yaşanacak

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Ada Ankara'da, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110’uncu yıldönümünün coşkusu 3 konserle yaşanacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 18 Mart'ta CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da "Bir Destandır Çanakkale" konseri gerçekleştirilecek.

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Topluluklarının hazırladığı konserde, konuk solist Sümer Ezgü ile Çanakkale Zaferi kutlanırken, kahraman şehitlerin anısı yaşatılacak. Aynı gün CSO Ada Ankara Tarihi Salon'da Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu, "Alınamaz Kale Çanakkale" konseriyle kulakların pasını silecek.

Ayrıca Şef Tolga Atalay Ün yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da gerçekleşecek "18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Özel Konseri"nde solist soprano Aslı Kıyıcı'ya eşlik edecek.

Kaynak: AA