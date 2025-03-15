Mother Mother İstanbul'a Geliyor

BKM'den yapılan duyuruya göre, bu yıl 20. müzik yılını kutlayan Mother Mother, Haziran 2025'te yayınlanacak 10. stüdyo albümleri "Nostalgia" albümünün turnesi kapsamında BKM organizasyonu ile İstanbul'a gelerek konser verecek.

Yüksek enerjileri ve kendine özgü dizeleriyle geniş hayran kitlesine ulaşan ünlü grupta, Ryan Guldemond vokal ve gitarda, Molly Guldemond vokal ve synthesizerde, Jasmin Parkin vokal ve klavyede, Ali Siadat davulda ve Mike Young ise bas gitarda yer alıyor.​​​​​​​

Kaynak: AA