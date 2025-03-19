Hollywood Yönetmeni Carl Erik Rinsch Netflix'i Çok Fena Çarptı

ABD’de dünyaca ünlü yönetmen Carl Erik Rinsch dizi yapma iddiasıyla Netflix’i 11 milyon dolar dolandırdığı suçlamasıyla tutuklandı.

Rinsch hakkında hazırlanan iddianamede, Netflix’in yapım aşamasındaki ‘White Horse’ isimli diziyi satın almak üzere 2018-2019 yıllarında Rinsch'e 44 milyon dolar ödeme yaptığı bilgisine yer verildi. Rinsch’in diziyi tamamlamak için 11 milyon dolar daha ek para talep ettiği öne sürülürken, ünlü yönetmenin söz konusu miktarı filmi çekmek için kullanmak yerine kendi hesaplarına aktardığı belirlendi.

Bu para ile kripto para ve lüks araç satın aldığı iddia edilen ünlü yönetmenin dolandırıcılık, kara para aklama ve yasa dışı faaliyetlerden gelir elde etme suçlamasıyla ABD’nin California eyaletinde tutuklandığı iddia edildi.

Kaynak: AA