Rekabet Kurulu'ndan Netflix, Disney+, Exxen, BluTV, Amazon ve GAİN'e Soruşturma

Rekabet Kurulu, dijital platformlar Netflix, Disney+, Exxen, BluTV, Amazon ve GAİN'e soruşturma başlatıldığını açıkladı.

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Rekabet Kurulu'ndan Netflix, Disney+, Exxen, BluTV, Amazon ve GAİN'e Soruşturma

Rekabet Kurumu sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklamayla, dijital platformlara yönelik olarak Rekabet Kurulu tarafından soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

Rekabet Kurumu tarafından yapılan açıklamada, Netflix, Disney+, Exxen, BluTV, Amazon ve GAİN platformlarının 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettikleri şüphesiyle soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, dijital platformların yapımcı, dağıtıcı gibi içerik sağlayıcıları ve/veya oyuncu, yönetmen, senarist gibi yetenek kadrosuyla akdettiği münhasır anlaşmalar ve diğer rekabeti kısıtlayıcı anlaşma ve uygulamalar yoluyla kanunu ihlal edip etmediklerinin incelendiği ifade edildi.

Yapılan açıklamada, soruşturma kapsamında aşağıdaki hususlarda inceleme yapılacağı belirtildi:

"Netflix'in, i) platformdaki içeriklere yönelik lisans anlaşmaları kapsamında yapımcı/dağıtıcılar/telif hakkı sahiplerine ve ii) oyuncular, yönetmenler, senaristler gibi yetenek kadrosuna dahil kişilere yönelik münhasırlık koşulları ileri sürmek başta olmak üzere, iii) Türkiye’de faaliyet gösteren yapımcılar ve/veya orijinal içeriklerde yer alan oyuncu gibi yetenek kadrosuna dahil kişiler arasında ayrımcılık yapmak, platformda kendi orijinal yapımlarını bağımsız yapımcıların yapımları aleyhine kayırmak gibi davranışlar aracılığıyla hakim durumun kötüye kullanılması kapsamında 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal edip etmediği ve

Netflix, Disney+, Exxen, Gain, Amazon ve Blutv'nin yapımcı, dağıtıcı gibi içerik sağlayıcıları ve/veya oyuncu, yönetmen, senarist gibi yetenek kadrosuyla akdettiği münhasır anlaşmalar ve diğer rekabeti kısıtlayıcı anlaşma ve uygulamalar yoluyla 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmedikleri incelenmektir."

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Kaynak: Haber Merkezi

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