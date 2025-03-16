Bartın'da Firari Operasyonu: 2 Kaçak Yakalandı

Bartın'da kaçak suçlular için harekete geçildi. Ekipler iki kişiyi operasyonla yakaladı.

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Bartın'da Firari Operasyonu: 2 Kaçak Yakalandı

Bartın'da, 3 yıl önce işlenen bir cinayet nedeniyle 15 yıl hapis cezasına çarptırılan Ö.A. (44) ve 33 farklı dolandırıcılık suçundan 18 yıl hapis cezası verilen U.G. (55), jandarmanın gerçekleştirdiği operasyonla yakalandı.

Bartın'da Firari Operasyonu: 2 Kaçak Yakalandı - Resim : 1

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan operasyonlar sonucunda, her iki şüpheli de evlerinde gözaltına alındı. Ö.A. ve U.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: DHA

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