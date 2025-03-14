Cinsel İstismar Suçundan Aranıyordu, Yakalandı

İlçe Jandarma Komutanlığı ve Hınıs İlçe Jandarma Suç Araştırma Timi, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik koordineli bir çalışma başlattı. Ekipler, "nitelikli cinsel istismar" suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlünün, Tekman ilçesinin Mescitli Mahallesi'nde saklandığını tespit etti.

Yapılan operasyonda yakalanan hükümlü, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı ve işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA