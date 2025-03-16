472 Yıllık Hapis Cezasını Erteleten Akılalmaz Yöntem… 189 Ayrı Suçtan Kaydı Olan Kadının Büyük Oyunu İfşa Oldu
İstanbul Bayrampaşa’da 189 ayrı suç kaydı bulunan hırsızlık şüphelisi kadın, polis tarafından yakalandı. 14’üncü çocuğuna hamile olduğu ortaya çıkan kadının, 472 yıllık hapis cezasının hamilelik nedeniyle ertelendiği öğrenildi.
Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi’nde 16 Ocak’ta evine hırsız giren ev sahiplerinin ihbarı üzerine polis harekete geçti. Kamera kaydından kimliği tespit edilen şüphelilerin 36 yaşındaki Belkız Ura ve Ceylan Çiçek olduğu öğrenildi.
14'ÜNCÜ ÇOCUĞUNA HAMİLE
Evine baskın yapılan Ceylan Çiçek’in 13 çocuğu olduğu, 14’üncü çocuğuna da hamile olduğu tespit edilirken, Çiçek polisten kaçmak için camdan atladı. Emniyette ifade sonrasında
472 YIL ERTELENEN CEZA
189 ayrı suçtan kaydı, 20 ayrı dosyadan aranması olduğu ortaya çıkan Ceylan Çiçek’in hamilelik nedeniyle ertelenmiş 472 yıl hapis cezasının olduğu öğrenildi. 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: DHA
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