472 Yıllık Hapis Cezasını Erteleten Akılalmaz Yöntem… 189 Ayrı Suçtan Kaydı Olan Kadının Büyük Oyunu İfşa Oldu

Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi’nde 16 Ocak’ta evine hırsız giren ev sahiplerinin ihbarı üzerine polis harekete geçti. Kamera kaydından kimliği tespit edilen şüphelilerin 36 yaşındaki Belkız Ura ve Ceylan Çiçek olduğu öğrenildi.

14'ÜNCÜ ÇOCUĞUNA HAMİLE

Evine baskın yapılan Ceylan Çiçek’in 13 çocuğu olduğu, 14’üncü çocuğuna da hamile olduğu tespit edilirken, Çiçek polisten kaçmak için camdan atladı. Emniyette ifade sonrasında

472 YIL ERTELENEN CEZA

189 ayrı suçtan kaydı, 20 ayrı dosyadan aranması olduğu ortaya çıkan Ceylan Çiçek’in hamilelik nedeniyle ertelenmiş 472 yıl hapis cezasının olduğu öğrenildi. 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA