Temizlik İçin Yaktı, Ormanı Tutuşturdu

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesindeki arazide temizlik amacıyla yakılan ateş, ormana sıçrayarak yangına yol açtı. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol alına alınan yangında 2,5 dönümlük ormanlık alan zarar gördü.

Son Güncelleme:
Temizlik İçin Yaktı, Ormanı Tutuşturdu

Olay, Tepeköy Mahallesi Bayramcık mevkisinde yaşandı. Alınan bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir vatandaş, kendi arazisinde temizlik yapmak amacıyla bölgede ateş yaktı.

Ancak vatandaş, yaktığı alevleri kontrol edemeyince alevler ormana sıçradı. Yangın kısa sürede büyürken, ihbar sonrası bölgeye itfaiye ve orman ekipleri yönlendirildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın nedeniyle 2,5 dönüm arazi küle dönerken, ekiplerin ormanda soğutma çalışmaları yapıyor.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Kocaeli Yangın Orman yangınları
Son Güncelleme:
Kastamonu’da Heyelan! Yol Çöktü Kastamonu’da Heyelan! Yol Çöktü
Hürriyet'te Veda Etmişti! Osman Müftüoğlu'nun Yeni Adresi Belli Oldu Hürriyet'te Veda Etmişti! Osman Müftüoğlu'nun Yeni Adresi Belli Oldu
Saçını Bir An Önce Uzatmak İsteyenler Havalara Uçacak: Bu 7 Doğal Yağ Saç Uzamasını Hızlandırıp Güçlendiriyor Saçı En Hızlı Uzatan Doğal Yağlar Belli Oldu: Saçların Gücüne Güç Katıp, Güneş Gibi Parlatıyor!
Hukuk Bürolarında Yasa Dışı Sorgu Sistemi Skandalı! Kimlik, Adres, Tapu... Milyonların Bilgilerini İşte Böyle Çalmışlar Kimlik, Adres, Tapu... Milyonların Bilgilerini İşte Böyle Çalmışlar!
ÇOK OKUNANLAR
Otomotiv Devi Batacakken 3 Can Simidini Piyasaya Sürdü! Bu Modeller Büyük Ses Getirecek Otomotiv Devi Batacakken 3 Can Simidini Piyasaya Sürdü! Bu Modeller Büyük Ses Getirecek
Mevduat Faizlerinde Yeni Değişiklik: 650 Bin Liranın 32 Günlük Mevduat Getirisi Belli Oldu Mevduat Faizlerinde Yeni Değişiklik: 650 Bin Liranın 32 Günlük Mevduat Getirisi Belli Oldu
Atilla Yeşilada: Çok Sert ve Hızlı Düşecek Atilla Yeşilada: Çok Sert ve Hızlı Düşecek
Ramazan Ayında En Çok Sipariş Edilen Yemekler Belli Oldu: Herkes İftarda ve Sahurda Meğer Bunu Yemiş Ramazan'da En Çok Sipariş Edilen Yemek Belli Oldu
Fotoğraflarda Neden Gözlerimiz Gizemli Şekilde Kırmızı Çıkar? Meğer Bu Anlama Geliyormuş Fotoğraflarda Neden Gözlerimiz Gizemli Şekilde Kırmızı Çıkar? Meğer Bu Anlama Geliyormuş