Temizlik İçin Yaktı, Ormanı Tutuşturdu

Olay, Tepeköy Mahallesi Bayramcık mevkisinde yaşandı. Alınan bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir vatandaş, kendi arazisinde temizlik yapmak amacıyla bölgede ateş yaktı.

Ancak vatandaş, yaktığı alevleri kontrol edemeyince alevler ormana sıçradı. Yangın kısa sürede büyürken, ihbar sonrası bölgeye itfaiye ve orman ekipleri yönlendirildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın nedeniyle 2,5 dönüm arazi küle dönerken, ekiplerin ormanda soğutma çalışmaları yapıyor.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA