Kastamonu’da Heyelan! Yol Çöktü
Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde heyelan meydana geldi. Heyelan dolaysıyla köy yolu çökerek ulaşıma kapandı.
Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesi Kavaklı köyü Köprücek Mahallesi ile Bekirler Mahallesi'ni birbirine bağlayan yol, heyelan sebebiyle çöktü.
Kavaklı köyü Bekirler Mahallesi’ndeki çökme ise köprüye 30 metre mesafede yaşandı. Yolda gerçekleşen heyelan nedeniyle derin yarıklar oluştu.
‘HEYELAN ARTARAK DEVAM EDİYOR’
Köy Muhtarı Mustafa Yaman, "Bekirler Mahallesi yolunda çökme 14 Mart’ta başladı. Köprücek Mahallesi girişinde daha önce başlayan heyelan artarak devam ediyor" diyerek durumun ciddiyetini açıkladı.
Kaynak: İHA