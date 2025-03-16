Yozgat’ta Korkunç Tablo… Büyük Kriz Kapıda

Yozgat'ta Ocak ve Mart aylarında baraj ve göletlerde çekilen ayrı ayrı kaydedilen dron görüntüleri karşılaştırıldı. Mart ayında, karların erimesiyle birlikte su seviyesinin artması beklenirken neredeyse seviyenin Ocak ayıyla aynı olduğu görüldü. Tarımsal sulamada kullanılan barajdaki bu durum üreticiler başta olmak üzere barajdan istifade eden tüm kesimleri tedirgin etti.

'İNŞALLAH YAĞMUR BEKLİYORUZ'

Esenli Köyü muhtarı Habip Avşar şunları söyledi: Bu sene beklenen yağış olmadığı için Gelingüllü barajında doluluk seviyesi çok düşük. Bu yüzden de sulu tarım yapılacak gibi gözükmüyor. Önümüzdeki günlerde inşallah yağmur bekliyoruz.

Kaynak: İHA