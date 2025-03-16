Aç Susuz Direk Üstünde İki Gün, Mahsur Kalan Kedi Kurtarıldı
Bolu’da 2 gündür direkte mahsur kalan kedi, duyarlı vatandaşın ihbarı üzerine yaklaşık 3 metre uzunluğundaki direkten kurtarıldı. Durumu itfaiyeye ihbar eden vatandaş, "2 gündür bu hayvan burada. Aç susuz bekliyor. 112’yi aradım. Yiyecek de veremedim" dedi.
Bolu’nun Mudurnu ilçesi Musalla Mahallesi’nde direğe çıkan ve inemeyen kedi 2 gün sonra kurtarıldı.
Kediyi kendi imkanlarıyla indiremeyen vatandaş, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. 2 gün aç susuz kalan itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Durumu itfaiyeye ihbar eden Muhammet Soda, “2 gündür bu hayvan burada. Aç susuz bekliyor. 112’yi aradım. Yiyecek de veremedim. 2 gün oldu” diye konuştu.
Kaynak: İHA
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