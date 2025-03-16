Aç Susuz Direk Üstünde İki Gün, Mahsur Kalan Kedi Kurtarıldı

Bolu’da 2 gündür direkte mahsur kalan kedi, duyarlı vatandaşın ihbarı üzerine yaklaşık 3 metre uzunluğundaki direkten kurtarıldı. Durumu itfaiyeye ihbar eden vatandaş, "2 gündür bu hayvan burada. Aç susuz bekliyor. 112’yi aradım. Yiyecek de veremedim" dedi.

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Bolu’nun Mudurnu ilçesi Musalla Mahallesi’nde direğe çıkan ve inemeyen kedi 2 gün sonra kurtarıldı.

Kediyi kendi imkanlarıyla indiremeyen vatandaş, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. 2 gün aç susuz kalan itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Aç Susuz Direk Üstünde İki Gün, Mahsur Kalan Kedi Kurtarıldı - Resim : 1

Durumu itfaiyeye ihbar eden Muhammet Soda, “2 gündür bu hayvan burada. Aç susuz bekliyor. 112’yi aradım. Yiyecek de veremedim. 2 gün oldu” diye konuştu.

Aç Susuz Direk Üstünde İki Gün, Mahsur Kalan Kedi Kurtarıldı - Resim : 2

Kaynak: İHA

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