Ardahan’da Çığ, Köye Ulaşım Kesildi
Ardahan'ın Posof ilçesinde köy yoluna çığ düştü. Çığ ile birlikte köye ulaşım kesilirken, Posof Belediyesi ekiplerinin müdahalesiyle kapanan yol yeniden ulaşıma açıldı.
Ardahan'ın Posof ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte eriyen kar kütleleri yola düşerek Baykent-Kaleönü köyleri arasındaki yolu ulaşıma kapattı.
Bölgede ulaşımın kesilmesiyle birlikte, çığ düşen noktaya Posof Belediyesine ait karla mücadele ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin çalışmalarıyla kapanan yol yeniden ulaşıma açıldı.
Kaynak: İHA
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