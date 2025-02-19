Rekabet Kurulu'ndan BİM'e Rekor Ceza

Rekabet Kurulu, BİM Marketleri'nin genel merkezinde inceleme yapılırken, bir yöneticinin veri silerek incelemeyi engellendiğini tespit etti. Bunun üzerine Rekabet Kurumu, yerinde incelemeyi engellediği gerekçesiyle BİM'e 1,3 milyar Türk lirası idari para cezası kesti.

Rekabet Kurulu'ndan BİM'e Rekor Ceza

Rekabet Kurumu, 14 Ocak'ta BİM’in genel merkezinde yapılan yerinde inceleme sırasında bir yöneticinin veri silme eylemi gerçekleştirdiğini tespit ederek BİM’e yaklaşık 1,3 milyar lira idari para cezası verdi.

Kurumdan yapılan açıklamada, yerinde inceleme yetkisinin kanunun ihlal edilip edilmediğinin ortaya çıkarılmasında kullanılan araçların başında geldiği belirtilerek, bu yetkinin yetkin ve verimli kullanılmasının rekabetin tesisi için son derece önemli olduğu vurgulandı.

Yerinde incelemenin engellenmesi ya da zorlaştırılması durumunda ilgili şirkete, cirosunun binde beşi oranında idari para cezası verildiğine dikkat çekilen açıklamada, "Yerinde incelemeler Rekabet Kurumu tarafından en son teknolojiye sahip cihazlarla titizlikle gerçekleştirilmektedir. İnceleme sadece işle ilgili unsurları kapsamakta olup, kişisel veya özel verilere hiçbir surette dokunulmamakta, bu veriler inceleme kapsamı dışında tutulmaktadır. Yerinde inceleme gerçekleştirilen teşebbüslerin söz konusu idari para cezası ile karşılaşmamaları adına, en alt seviyeden en üst seviyeye kadar tüm teşebbüs çalışanlarının yerinde inceleme başladığı andan itibaren, iş için kullandıkları herhangi bir cihazdan hiçbir veriyi silmemeleri gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Rekabet Kurulu'ndan BİM'e Rekor Ceza - Resim : 1

Açıklamada, aksi durumda bu hususun Kurum personeli tarafından yüksek teknolojiye sahip cihazlarla kolaylıkla tespit edildiğine işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"Nitekim 14 Ocak'ta BİM'in genel merkezinde yapılan yerinde incelemede, yerinde inceleme başladıktan sonra bir BİM yöneticisi tarafından veri silme eyleminin gerçekleştirildiği Kurum uzmanlarınca tespit edilmiş ve Kurulun 6 Şubat'ta almış olduğu kararla yerinde incelemenin engellendiğine ve zorlaştırıldığına hükmedilerek BİM'e yaklaşık 1,3 milyar Türk lirası idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir."

Zincir Marketler için Yeni Uygulama! 50 Bin Ürün Fiyatı Tek Sitede OlacakZincir Marketler için Yeni Uygulama! 50 Bin Ürün Fiyatı Tek Sitede OlacakEkonomi

Kaynak: AA

Etiketler
BİM Market Zincir Market Rekabet Kurulu
Bu İlde Ramazan Pidesi 30 TL Oldu Bu İlde Ramazan Pidesi 30 TL Oldu
Türkiye'de Vatandaşların 2024’te En Çok Nelerden Şikayet Ettiği Belli Oldu Türkiye'de Vatandaşların 2024’te En Çok Nelerden Şikayet Ettiği Belli Oldu
Cevdet Yılmaz, Emekli Bayram İkramiyesi İçin O Toplantıyı İşaret Etti Emekli İkramiyesinde Gözler O Toplantıya Çevrildi
Hamsi ve Palamut Sezonu Erken Kapanıyor! Gittikçe Azalıyor Hamsi ve Palamut Sezonu Erken Kapanıyor! Gittikçe Azalıyor
ÇOK OKUNANLAR
İthal Domates Tohumlarında İki Virüs Tespit Edildi ! Türkiye'ye Girişi Engellendi İthal Domates Tohumlarında İki Virüs Tespit Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TÜSİAD'a Çok Sert Yanıt! 'Haddini Aştı, Buram Buram Provokasyon Kokuyor' TÜSİAD Sessizliğini Bozdu, Yaylım Ateşine Tuttu
Bir Annenin Taksim'deki İsyanı Vatikan'a Ulaştı... Bu Cümleleri Kuran Bir Çocuk! 'Bu Peder Bir Pedofili, Benden Video İstiyor' Bu Cümleleri Kuran Bir Çocuk! 'Bu Peder Bir Pedofili, Benden Video İstiyor'
'CHP Kurultayı'nın İptal Davasında Flaş Karar 'CHP Kurultayı'nın İptal Davasında Flaş Karar
TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'a da Soruşturma TÜSİAD Başkanı'na da Soruşturma