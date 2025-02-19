Bu İlde Ramazan Pidesi 30 TL Oldu

Edirne’de Ramazan pidesinin fiyatı netleşti. Geçtiğimiz yıl 20 TL'den satılan 350 gram pide bu yıl 30 TL'den satılacak.

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Bu İlde Ramazan Pidesi 30 TL Oldu

Ramazan ayına sayılı günler kala, iftar sofralarının vazgeçilmezi olan pidenin fiyatı da belli oldu. Geçtiğimiz yıl 20 TL olan pidenin bu yıl 30 TL olması için fırıncılardan kendilerine talep geldiğini ifade eden Edirne Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Kemal Cingöz, Edirne’de bu yıl 350 gram pidenin 30 TL’den satışa sunulacağını belirtti.

Açıklanan fiyatın herkese hayırlı olmasını dileyen Cingöz, ''Pidede günün koşullarına göre fiyat belirlendi. Türkiye genelindeki fiyatlar, 350 gram pide 30 TL, 300 gram pide 25 TL. Bizde de talep edilen fiyat 350 gram 30 TL. Bazı ilçelerde de 300 gram 25 TL olacak. Bizim verdiğimiz sade pide fiyatı olarak geçerli. Yumurtalı isteyen fırına farkını verir ve yumurtalı yaptırır'' ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Edirne Ramazan ramazan pidesi
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