Ümraniye'de İş Kazası: İskele Çöktü, 2 İşçi Ağır Yaralandı

Kaza, saat 11.00 sıralarında Atakent Mahallesi Akdeniz Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yedi katlı bir inşaatın beşinci katında çalışan İsmail Bülbül ve Halil Bülbül, iskelenin aniden çökmesiyle zemine düştü.

Ağır yaralanan işçiler için olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları çevredeki hastanelere kaldırırken, polis caddede güvenlik önlemi alarak yolu trafiğe kapattı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA