Gökhan Günaydın, Gözaltındaki İmamoğlu’na İlişkin Çarpıcı Detayı Açıkladı: O İşlem Emniyette...

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sabah saatlerinde gerçekleştirilen geniş çaplı bir operasyonla gözaltına alındı. Operasyon kapsamında basın danışmanı Murat Ongun, kampanya direktörü Necati Özkan ve çeşitli belediye yetkililerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 100 kişi gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü iki ayrı soruşturma kapsamında İmamoğlu'na "suç örgütü liderliği" ve "terör örgütüne yardım" suçlamalarının yöneltildiği belirtildi.

Gözaltına alınmadan önce bir video paylaşarak açıklama yapan İmamoğlu, operasyonun siyasi bir hamle olduğunu vurguladı. İmamoğlu, "Milletimizin iradesini gasp etmeye çalışan bir avuç akıl, sevgili polislerimi bu kötülüğe alet ederek, 16 milyon İstanbullunun konutunun kapısına yüzlerce polis yığmıştır. Büyük bir zorbalıkla karşı karşıyayız ama yılmayacağımı bilmenizi istiyorum. Hepinizi çok seviyorum, kendimi milletime emanet ediyorum. O kişiye ve onun bütün bu süreci aparat gibi kullanan aklıyla mücadeleye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

GÜNAYDIN'DAN ÇARPICI AÇIKLAMALAR

CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, yaşananlara tepki göstererek, gözaltı kararını ‘demokrasiye darbe’ olarak nitelendirdi.

İmamoğlu’nun gözaltına alınması sonrası yaşanan gelişmeleri tek tek açıklayan Günaydın, “Borsada hızlı düşüş sonrası devre kesici devrede.. Twitter yavaşlatıldı, haberleşme çok zor ilerliyor. Metrolar Fatih/emniyet durağında durmuyor, Vatan Emniyet’e ulaşan tüm yollar bariyerlerle kapalı.” ifadelerini kullandı.

‘YAPILAN CMK’YA AYKIRI’

İmamoğlu’nun Ceza Muhakemesi Kanunu’na (CMK) aykırı bicinde sağlık kontrolü için hastaneye götürülmediğini belirtti. Kontrollerin Vatan Emniyet Müdürlüğü’nde yapılmaya çalışıldığını ifade eden Günaydın, “Bu demokrasiye açık bir darbedir. Ekrem Başkan yalnız değildir, millet arkasındadır” dedi.

'KÖTÜ MUAMELEYİ ORTAYA ÇIKARIRSINIZ'

Vatan Emniyet'ine gelerek burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Günaydın, açıklamasında "Tarihe memleketin demokrasisine yapılmış bir darbe olarak geçecek. Borsa buna yüzde 10’a düşüşle yanıt vermiştir. Ekonomide satın alınan bu olumsuz tablo İstanbul’a nasıl yansıyor? Vatan caddesi trafiğe kapalı. Metrolar durakta durmuyor. Ara sokakların tamamı bariyerlerle çevrilmiş. Saat 6 gibi bana haber geldi. Yalnızca 15 dakika sonra oradaydım. Ekrem başkanı Vatan Emniyete getirdiler. Evrensel ceza hukuku der ki bir zanlıyı emniyete getirirseniz sağlık kontrolü açısından bir hastaneye götürmek zorundasınız. Kişiye emniyet içinde kötü bir muamele yapılıp yapılmadığını ortaya çıkartırsınız. Eğer siz Ekrem başkanı dışarı çıkaramıyor ve doktoru buraya getirip sağlık kontrolü yaptığınızı düşünüyorsanız bunun ceza muhakemesiyle alakası yoktur" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Haber Merkezi