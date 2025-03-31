Sibel Can Hüngür Hüngür Ağladı, Duyar Duymaz Hastaneye Koştu

Kıbrıs’ta sahne alırken kalp krizi geçirdikten sonra hayatını kaybeden ünlü sanatçı Volkan Konak’ın ölüm haberini alan ünlü şarkıcı Sibel Can’ın gözyaşları içinde hastaneye koştuğu anlar yürek sızlattı.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) verdiği konser sırasında sahnede fenalaşan Volkan Konak’ın ölümü sanat dünyasını yasa boğarken, ünlü şarkıcı Sibel Can’ın, Konak’ın bulunduğu hastaneye geldiği anların görüntüsü ortaya çıktı.

Gözyaşları içinde hastaneye gelen Sibel Can’ın o anları yürekleri sızlattı. Sibel Canü, ağlayarak ilerlerken basının sorularını da yanıtsız bıraktı.

Sibel Can Hüngür Hüngür Ağladı, Duyar Duymaz Hastaneye Koştu - Resim : 1

'25 DAKİKA YAŞAM DESTEĞİ UYGULANDI'

Volkan Konak’ın sağlık durumuna ilişkin Mağusa Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

Sanatçı 00.17’de hastanemize 'Ex duhul' olarak giriş yapmış ve vakit kaybetmeden CPR (Temel Yaşam Desteği) odasına alınmıştır. Burada anestezi uzmanı, acil servis hekimleri, iç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanlarından oluşan bir ekip tarafından 25 dakika süreyle ileri yaşam desteği uygulanmıştır. Ancak yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen yanıt alınamamıştır. Sanatçı Volkan Konak, tüm tıbbi çabalara rağmen, geçirmiş olduğu klinik süreç göz önünde bulundurularak, saat 00.42’de hayatını kaybetmiş (Ex kabul edilmiş) ve CPR’a son verilmiştir.

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Kaynak: Haber Merkezi

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