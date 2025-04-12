O Ses Türkiye Yayından Kaldırıldı mı, Neden Yok? O Ses Türkiye Yeni Bölüm Ne Zaman?
TV8’in sevilen yarışma programı O Ses Türkiye, 5 Nisan’da yayınlanmayınca izleyiciler şaşkınlık yaşadı. 12 Nisan tarihli yayın akışında da program yer almayınca, "O Ses Türkiye neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?" soruları gündeme geldi.
Kaynak: Haber Merkezi
Her cumartesi akşamı ekran başına milyonları toplayan O Ses Türkiye, 5 Nisan 2025 tarihinde beklenen yeni bölümüyle ekrana gelmedi. Yerine yayınlanan Survivor All Star - Gönüllüler bölümü, hayranları şaşırttı.
TV8 YAYIN AKIŞI DEĞİŞTİ
12 Nisan Cumartesi günü TV8’in güncellenen yayın akışında da O Ses Türkiye’nin bulunmaması dikkat çekti. Akşam saat 20.00’de yine Survivor’ın yeni bölümünün yer alması, yarışmanın bir süreliğine yayına ara verdiği yönündeki iddiaları güçlendirdi.
GÖZLER ACUN MEDYA'YA ÇEVRİLDİ
Şu ana kadar ne TV8 kanalı ne de Acun Medya cephesinden konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. O Ses Türkiye'nin neden yayınlanmadığı ya da ne zaman döneceğine dair kesin bir bilgi bulunmuyor.
Programın daha önce de özel günler, tatiller ya da yoğun yayın takvimi gibi sebeplerle kısa süreli ara verdiği biliniyor. Bu kez de Survivor All Star’a öncelik verildiği ve programın sezon arası ya da geçici bir yayın planı değişikliği nedeniyle ekrana gelmediği düşünülüyor.
O SES TÜRKİYE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
12 Nisan akşamında da ekrana gelmemesi, izleyicilerde yeni bölümün yayın tarihiyle ilgili soru işaretlerini artırdı. Yayın takvimiyle ilgili gelişmelerin TV8’in resmi kanalları ya da Acun Medya tarafından netleştirilmesi bekleniyor.
Şimdilik yarışmanın ekranlara ne zaman döneceği belirsizliğini korurken, izleyiciler güncel yayın akışlarını takip ederek programın dönüş tarihini merakla bekliyor.
12 NİSAN TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
07:45 Süper 1 Takım Çizgi Film
08:00 Oynat Bakalım
09:45 Gazete Magazin / Yeni Bölüm
14:15 Yabancı Sinema / Tren Soyguncuları
16:15 Yabancı Sinema / Onları Yükseğe As
20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm
00:15 Survivor Ekstra / Canlı