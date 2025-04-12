O Ses Türkiye Yayından Kaldırıldı mı, Neden Yok? O Ses Türkiye Yeni Bölüm Ne Zaman?

GÖZLER ACUN MEDYA'YA ÇEVRİLDİ

Şu ana kadar ne TV8 kanalı ne de Acun Medya cephesinden konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. O Ses Türkiye'nin neden yayınlanmadığı ya da ne zaman döneceğine dair kesin bir bilgi bulunmuyor.

Programın daha önce de özel günler, tatiller ya da yoğun yayın takvimi gibi sebeplerle kısa süreli ara verdiği biliniyor. Bu kez de Survivor All Star’a öncelik verildiği ve programın sezon arası ya da geçici bir yayın planı değişikliği nedeniyle ekrana gelmediği düşünülüyor.