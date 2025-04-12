O Ses Türkiye Yayından Kaldırıldı mı, Neden Yok? O Ses Türkiye Yeni Bölüm Ne Zaman?

TV8’in sevilen yarışma programı O Ses Türkiye, 5 Nisan’da yayınlanmayınca izleyiciler şaşkınlık yaşadı. 12 Nisan tarihli yayın akışında da program yer almayınca, "O Ses Türkiye neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?" soruları gündeme geldi.

Kaynak: Haber Merkezi

TV8 Acun Ilıcalı Survivor O Ses Türkiye Hadise Beyazıt Öztürk Melike Şahin Gökhan Özoğuz
O Ses Türkiye Yayından Kaldırıldı mı, Neden Yok? O Ses Türkiye Yeni Bölüm Ne Zaman? - Resim: 1

Her cumartesi akşamı ekran başına milyonları toplayan O Ses Türkiye, 5 Nisan 2025 tarihinde beklenen yeni bölümüyle ekrana gelmedi. Yerine yayınlanan Survivor All Star - Gönüllüler bölümü, hayranları şaşırttı.

TV8 YAYIN AKIŞI DEĞİŞTİ

12 Nisan Cumartesi günü TV8’in güncellenen yayın akışında da O Ses Türkiye’nin bulunmaması dikkat çekti. Akşam saat 20.00’de yine Survivor’ın yeni bölümünün yer alması, yarışmanın bir süreliğine yayına ara verdiği yönündeki iddiaları güçlendirdi.

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O Ses Türkiye Yayından Kaldırıldı mı, Neden Yok? O Ses Türkiye Yeni Bölüm Ne Zaman? - Resim: 2

GÖZLER ACUN MEDYA'YA ÇEVRİLDİ

Şu ana kadar ne TV8 kanalı ne de Acun Medya cephesinden konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. O Ses Türkiye'nin neden yayınlanmadığı ya da ne zaman döneceğine dair kesin bir bilgi bulunmuyor.

Programın daha önce de özel günler, tatiller ya da yoğun yayın takvimi gibi sebeplerle kısa süreli ara verdiği biliniyor. Bu kez de Survivor All Star’a öncelik verildiği ve programın sezon arası ya da geçici bir yayın planı değişikliği nedeniyle ekrana gelmediği düşünülüyor.

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O Ses Türkiye Yayından Kaldırıldı mı, Neden Yok? O Ses Türkiye Yeni Bölüm Ne Zaman? - Resim: 3

O SES TÜRKİYE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

12 Nisan akşamında da ekrana gelmemesi, izleyicilerde yeni bölümün yayın tarihiyle ilgili soru işaretlerini artırdı. Yayın takvimiyle ilgili gelişmelerin TV8’in resmi kanalları ya da Acun Medya tarafından netleştirilmesi bekleniyor.
Şimdilik yarışmanın ekranlara ne zaman döneceği belirsizliğini korurken, izleyiciler güncel yayın akışlarını takip ederek programın dönüş tarihini merakla bekliyor.

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O Ses Türkiye Yayından Kaldırıldı mı, Neden Yok? O Ses Türkiye Yeni Bölüm Ne Zaman? - Resim: 4

12 NİSAN TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Tuzak

07:45 Süper 1 Takım Çizgi Film

08:00 Oynat Bakalım

09:45 Gazete Magazin / Yeni Bölüm

14:15 Yabancı Sinema / Tren Soyguncuları

16:15 Yabancı Sinema / Onları Yükseğe As

20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm

00:15 Survivor Ekstra / Canlı

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