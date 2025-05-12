Terör Örgütü PKK'nın Fesih Kararı Dünya Gündeminde

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin geçtiğimiz yılın ekim ayında, “Teröristbaşı gelsin Meclis’te konuşsun, PKK’yı lağvetsin” sözleriyle başlayan 'Terörsüz Türkiye' süreci, bugün itibariyle yeni bir boyut kazandı. Terör örgütü PKK, Günlerdir beklenen 12. Kongre sonuç bildirisini açıkladı. Açıklamada, "PKK tarihi misyonunu tamamladı. PKK 12. Kongresi, PKK’nin örgütsel yapısının feshedilmesi ve silahlı mücadele yöntemini sonlandırması kararlarını alarak PKK adıyla yürütülen çalışmaları sonlandırdı" denildi.

FESİH KARARI DÜNYA GÜNDEMİNDE

Terör örgütü PKK'nın fesih kararı uluslararası basında da büyük yankı uyandırdı. Uluslararası haber ajansı Reuters, fesih kararını, "Türkiye devletiyle 40 yılı aşkın süredir çatışma halinde olan Kürdistan İşçi Partisi (PKK) militan grubu, örgüte yakın bir haber ajansının bildirdiğine göre kendini feshetme ve silahlı mücadeleye son verme kararı aldı. PKK'nın kararının, Kürt güçlerinin ABD güçleriyle ittifak halinde olduğu komşu Suriye de dahil olmak üzere bölge için geniş kapsamlı siyasi ve güvenlik sonuçları doğurması bekleniyor." ifadeleriyle duyurdu.

Al Jazeera ise şu ifadelere yer verdi:

"Kürdistan İşçi Partisi (PKK), Türkiye ile on yıllardır devam eden çatışmalara son verme vaadiyle kendini feshedip silahsızlanmayı planladığını duyurdu. Hareket, gruba yakın bir medya kuruluşu olan Fırat Haber Ajansı tarafından Pazartesi günü duyuruldu. Ankara ile 40 yıllık şiddete son vermek için tasarlanan yeni bir barış girişiminin parçası olan dağılma planı, PKK'nın Kuzey Irak'ta bir parti kongresi düzenlemesinden birkaç gün sonra geldi."

'TARİHİ BİR ADIM'

CNN World'de yer alan haberde, "Militan ayrılıkçı örgüte yakın medya kuruluşlarına göre, Kürdistan İşçi Partisi (PKK) Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Türkiye ile on binlerce insanın ölümüne yol açan onlarca yıllık çatışmanın ardından tarihi bir adım atarak kendini feshedeceğini duyurdu." ifadelerine yer verildi.

İspanyol gazetesi El Diario'da yer alan haberde, "AB, ABD ve Türkiye tarafından terör örgütü olarak kabul edilen Kürt gerilla grubu Kürdistan İşçi Partisi (PKK), Pazartesi günü kendini feshettiğini ve 40 yıldan uzun bir süre önce Türk devletine karşı başlattığı ve yaklaşık 45.000 kişinin ölümüne yol açan 'silahlı mücadeleye' son verdiğini duyurdu. Grup, örgütün kurucusu ve lideri Abdullah Öcalan'ın 26 yıldır tutulduğu cezaevinden Şubat ayı sonunda yaptığı silah bırakma çağrısının ardından bu kararı aldı." denildi.

Washington Post ise "Kürt militan grubu PKK, Türkiye ile 40 yıldır devam eden silahlı çatışmayı sona erdirmek için yeni bir barış girişiminin parçası olarak dağılacağını ve silahsızlanacağını duyurdu." ifadeleriyle haberi duyurdu.

Kaynak: Haber Merkezi