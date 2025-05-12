Terör Örgütü PKK'nın Fesih Kararına AKP Cephesinden İlk Yorum

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 1 Ekim'de TBMM açılışında DEM Partililerle tokalaşmasıyla başlayan süreç yine Bahçeli'nin partisinin grup toplantısında yaptığı tarihi çağrıyla ete kemiğe bürünmüştü. Bahçeli'nin çağrısı sonrası DEM Parti'nin İmralı heyetinin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmesi süreç için önemli bir adım olmuştu.

Bu görüşme sonrası DEM Parti İmralı heyeti, siyasi partilerle kritik görüşmeler gerçekleştirmişti. Bu görüşmeler sonrası gözler İmralı'dan gelecek çağrıya kilitlenmişti. Tarihler 27 Şubat'ı gösterdiğinde ise Öcalan, PKK'ya silah bırakma ve fesih çağrısı yapmıştı.

Bu çağrı sonrası PKK'dan gelecek açıklama beklenirken Türkiye barış sürecinde üzücü bir haber almış ve İmralı heyetinden Sırrı Süreyya Önder, kalp rahatsızlığıyla hastaneye kaldırılmış; 18 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra 3 Mayıs'ta hayatını kaybetmişti.

Önder'in ani vefatı sonrası hem DEM Parti hem de AKP'den 'Önder'in anısına süreci ilerletme' açıklamaları yapılmıştı.

AKP'DEN İLK AÇIKLAMA

Tüm Türkiye'nin beklediği haber bugün geldi. PKK, 12. Kongresi'nde silah bırakma ve fesih kararı aldığını açıkladı. Bunun üzerine AKP cephesinden ilk açıklama AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Çelik, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın 'terörsüz Türkiye' için ortaya koyduğu yüksek siyasi iradesi ve sürecin koordinatlarını “devlet politikası” olarak çizen kapsayıcı ve net yaklaşımı ile Sayın Devlet Bahçeli’nin tarihi çağrısı, gelişmelere dönük duruşu ve yönlendirmeleri, topyekun 'iç cephe'nin güçlendirilmesinin başlıklarını oluşturmuştur.

Siyasi partiler arasındaki etkili ve verimli görüşme trafiği, istişare ve diyalog, demokratik siyasetin 'meşru adres' olarak sorumluluk almasını ve inisiyatif üretmesini sağlamıştır.

'YENİ BİR DÖNEMİN KAPISI AÇILACAK'

İmralı’dan yapılan çağrı sonrasında PKK’nın kendini feshetme ve silah bırakma kararı alması, 'terörsüz Türkiye' hedefi açısından önemli bir aşamadır. Terörün tamamen bitmesi halinde yeni bir dönemin kapısı açılacaktır.

Bu kararın fiilen uygulanması ve tüm boyutlarıyla gerçekleşmesi gerekmektedir. 'Fesih' ve 'silahları teslim etme' kararının, PKK’nın tüm şube ve uzantıları ile illegal yapılarını kapayacak şekilde, somut olarak ve eksiksiz hayata geçmesi bir dönüm noktası olacaktır.

Bu süreç devlet kurumlarımız tarafından sahada titizlikle takip edilecektir. Ulaşılan aşamalar Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edilecektir.

'EMPERYALİST PLANLARININ ÖNÜNÜN KESİLMESİNE DÖNÜK OLUMLU BİR DALGA'

Bu çerçevede, terör örgütünün fesih ve silah bırakma kararının 'içerde' ve 'dışarıda' tüm boyutlarıyla ve somut olarak hayata geçmesi gerekir. Böylece, yakın bölgemizde terör örgütlerinin vekâlet savaşları için kullanıldığı emperyalist planların önünün kesilmesine dönük olumlu bir dalga oluşacaktır.

'OLUMLU AŞAMANIN DAVETİYESİ'

Ayrıca 'terörsüz Türkiye' hedefine somut olarak ulaşılması, tüm dünyada siyasetin siyasetsizleşmeye boğulduğu bir dönemde, Türkiye’nin siyasi tüm kanalları daha etkili şekilde işletebilmesine imkan verecek, demokrasimizi, siyasi hayatımızı ve milli birliğimizi daha da güçlendirecektir. Siyasi diyalog kanallarının, TBMM başta olmak üzere siyasetin tüm meşru adreslerinde en güçlü şekilde çalışmasını sağlayacaktır. Cumhuriyetimizin hepimizin 'çatı'sı olduğu bilinci, demokrasimizin her türlü sorunun çözümü için temel “zemin” olduğu anlayışı daha güçlenecek ve siyasi olarak kökleşecektir. Tarihdaşlık, kaderdaşlık ve vatandaşlık bilinci ile geleceğimiz en sağlam ve meşru zeminlerde şekillenmeye devam edecektir. Her olumlu aşama yeni bir olumlu aşamanın davetiyesi olacaktır.

'HEPİMİZİN SOYADI TÜRKİYE CUMHURİYETİ'DİR'

'Terörsüz Türkiye'ye sahada tüm boyutlarıyla, eksiksiz ve somut hedefleriyle ulaşılması gerekir. Buna ulaşılması demek, bütün kültürel, etnik ve mezhepsel unsurlarıyla tüm vatandaşlarımızın kazanması demektir. Kazanan tüm vatandaşlarımız olacaktır. Temel prensibimiz şudur: ADLARIMIZ FARKLI OLSA DA HEPİMİZİN SOYADI TÜRKİYE CUMHURİYETİ’DİR.

'Devletimizin nitelikleri' ve 'milletimizin değerleri' konusunda hiçbir tartışma yoktur, bu değerleri zedeleyecek hiçbir adım söz konusu değildir, olamaz. Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği Türkiye Yüzyılı’nı kucaklayacak büyük stratejik adımlardan önde geleni 'terörsüz Türkiye' olacaktır.

MİLLETİMİZ MÜSTERİH OLSUN. TÜRKİYE CUMHURİYETİ GÜNDEMİNE HAKİMDİR."

Kaynak: Haber Merkezi